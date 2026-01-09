Marcelo diz que pode ser um "porta-voz" em vez da ministra da Saúde a dar esclarecimentos sobre mortes por falta de socorro

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 36min
Marcelo Rebelo de Sousa com Ana Paula Martins (Manuel de Almeida/Lusa)

Presidente disse na quinta-feira à CNN que queria esclarecimentos rápidos sobre o tema. Agora voltou ao assunto - e diz que já falou também com Montenegro sobre isso

O Presidente da República afirmou esta sexta-feira que falou com o primeiro-ministro na quinta-feira sobre as mortes ocorridas sem que tenha chegado socorro e considerou que Luís Montenegro está "consciente da importância do problema".

Em declarações à RTP, na Cidadela de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou o apelo para que sejam prestados esclarecimentos sobre estes casos, para dar confiança aos portugueses, e adiantou: "Eu não digo que seja necessariamente pela ministra [da Saúde, Ana Paula Martins]. Normalmente há porta-vozes encarregados desses esclarecimentos".

Sobre a reunião desta sexta-feira do Conselho de Estado, que terminou sem a divulgação de conclusões, referiu que a preocupação, quanto à Ucrânia, era analisar "como é que a Europa está a conseguir relacionar-se com a América, com os Estados Unidos, para fazer a ponte, que é fundamental para enfrentar a situação que se vive no terreno".

"A outra, em relação aos nossos compatriotas na Venezuela: felizmente as notícias que chegam são boas, mas foi admitido que as pessoas estão naturalmente sempre a gerir o dia a dia e incertas em relação ao futuro imediato", acrescentou o Presidente da República.

Temas: Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República Montenegro SNS Mortes

