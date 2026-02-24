Marcelo inicia visita a um dos países mais perigosos do mundo para estar com força militar portuguesa

Há 35 min

De acordo com o site do Portal das Comunidades, este é um país que o Governo desaconselha "totalmente" qualquer viagem, já que as condições de segurança "são precárias em todo o território"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou esta terça-feira à República Centro-Africana, para visitar os militares portugueses da força nacional destacada neste país que participa na missão de estabilização da ONU.

Esta deslocação do chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas foi divulgada esta terça-feira através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República chegou esta tarde a Bangui, capital da República Centro-Africana, para visitar os militares portugueses da força nacional destacada, participante na missão das Nações Unidas para a estabilização do país (MINUSCA)", lê-se na nota.

Ora, de acordo com vários índices de segurança, como é o caso do compilado pela Atlas and Boots, a República Centro-Africana é um dos países mais perigosos do mundo. De resto, o próprio Governo português desaconselha todas as viagens até à zona.

"É totalmente desaconselhada qualquer viagem à República Centro-africana. As condições de segurança são precárias em todo o território, sobretudo fora de Bangui", pode ler-se no Portal das Comunidades.

Segundo a mesma nota, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido no aeroporto pelo Presidente da RCA, Faustin-Archange Touadéra, com quem terá conversações no quadro do relacionamento bilateral".

De acordo com informação enviada à Lusa pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, na República Centro-Africana (RCA) estão atualmente 200 militares portugueses na missão de estabilização da Organização das Nações Unidas (ONU) e 18 na missão de treino e formação da União Europeia (UE).

Na sexta-feira, a Assembleia da República aprovou, por unanimidade, uma deslocação do Presidente da República a uma força nacional destacada em África no período entre domingo e quarta-feira desta semana. No projeto de resolução que foi a votos não estava indicado qual o país em causa.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha estado na República Centro-Africana, em 2018, para visitar os militares portugueses que participavam nas missões da ONU e da UE.

Nessa visita, só posteriormente divulgada, o chefe de Estado também se encontrou com o Presidente da RCA, Faustin-Archange Touadéra.

Nos seus mandatos, Marcelo Rebelo de Sousa fez também visitas a forças nacionais destacadas em missões militares em Kaunas, na Lituânia, e em Málaga, Espanha, em 2017, no Afeganistão, em 2019, na Roménia, em 2022, e na Eslováquia, em 2024.