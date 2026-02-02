Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

07:30

Depois de seis dias isolados, "começa a surgir alguma luz ao fundo do túnel". Voluntários de todo o país levam ajuda até Vieira de Leiria

Ontem às 17:03
03:50

"Os nossos rios já não conseguem levar a água toda para o Tejo". Descargas das barragens aumentam o risco de cheias

Ontem às 17:03

A cara que é a sua, "muito mais cabelo branco" e o "elefante na sala": Ventura garante que não será um Presidente de "cocktails"

Ontem às 17:02

Guardiola: «Mercado? Não percebo porque é que não gastamos mais dinheiro...»

Ontem às 17:00

José Boto apresenta Paquetá e brinca: «A seguir é o Vinicius Jr.»

Ontem às 16:52

Basit Ahmed deixa Feirense para jogar na II Liga checa

Ontem às 16:36

Treinador do Fafe e o Jamor: «Estamos a fazer história, é legítimo sonhar»

Ontem às 16:33

OFICIAL: Raphael Veiga troca o Palmeiras pelo Club América

Ontem às 16:31
02:09

Ventura critica declarações do ministro da Coesão: "Não sei se foi desleixo, se foi incompetência, mas temos de deixar de ter políticos assim"

Ontem às 16:29

Guy Roux sobre o futebol feminino: «As mulheres foram feitas para dar à luz»

Ontem às 16:08

França: Lens condena insultos racistas dirigidos ao reforço Saint-Maximin

Ontem às 16:08

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

Ontem às 15:56
05:49
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Novo anúncio sobre Barragem de Girabolhos "é um bom exemplo de um Estado que é difícil levar a sério"

Ontem às 15:49

VÍDEO: Al Ula de Peseiro vence com golo de ex-Benfica aos 90+7m

Ontem às 15:34
02:08

"Gostava muito de rir". Chama-se Carme e apresenta-se ao mundo com um novo rosto

Ontem às 15:32