Marcelo pede mais saúde, habitação, justiça, tolerância e concordância

O Presidente da República manifestou hoje o desejo de que 2026 seja um ano com mais saúde, educação, habitação, justiça, tolerância e concordância em Portugal, com ainda mais emprego e menos pobreza.

Na sua última mensagem de Ano Novo como chefe de Estado, feita em direto a partir do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar, em termos globais, "um ano com mais desenvolvimento, mais justiça, mais liberdade, mais igualdade, mais solidariedade".

"O mesmo desejo vale para nós, vale para Portugal. Ano novo, vida nova. Também com mais saúde, mais educação, mais habitação, mais justiça, ainda mais crescimento, ainda mais emprego e menor pobreza e desigualdade", acrescentou, pedindo também "mais tolerância, mais concordância" e "sentido de coesão nacional".

Num curto discurso, de cerca de cinco minutos, feito na Sala das Bicas do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se aos seus "queridos compatriotas" e assinalou que em 2026 se completam "50 anos de Constituição, 40 anos de adesão à Europa, 30 anos de comunidade de língua portuguesa".

"Que ano, não digo único, mas singular, que hoje começa", comentou.

Recorrendo à expressão popular "ano novo, vida nova", o Presidente da República fez votos de que 2026 traga "a paz duradoura na Ucrânia, no Médio Oriente, também no Sudão e em tantos outros conflitos do globo" e o respeito pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional.