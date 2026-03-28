Marcelo evita falar de política em Celorico e continua a atravessar “deserto eterno”

Agência Lusa
Há 46 min
O ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa depois do almoço com António José Seguro

Ex-Presidente da República falava em Festa do Livro de Celorico de Basto, onde deu início a um ciclo de intervenções culturais.

O ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa recusou hoje falar sobre política, na Festa do Livro de Celorico de Basto, para continuar a atravessar o “deserto eterno” como prometeu após sair do Palácio de Belém.

“Sei que vai ser uma maçada, vai ser um deserto eterno para os meus amigos [jornalistas], que hão de perguntar mil vezes e eu mil vezes direi que não digo nada [sobre política]”, garantiu hoje Marcelo Rebelo de Sousa.

O ex-presidente falava aos jornalistas à margem de uma visita à Festa do Livro de Celorico de Basto, onde deu hoje início a um ciclo de intervenções culturais.

Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que não iria falar “da Constituição ou do poder local”, mas que, como antigo chefe de Estado, tem algumas “incumbências formais e protocolares” e, por isso, estará presente em momentos como a sessão solene que assinalará os 50 anos da Constituição, que terá lugar na Assembleia da República a 02 de abril.

Marcelo participou hoje, em Celorico de Basto, na tertúlia com o tema “Qual o papel da literatura no momento atual?” e, no domingo à tarde, estará à conversa com os escritores David Machado e Hugo Gonçalves, segundo uma nota do seu gabinete.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou o Palácio de Belém no dia 09, dando lugar ao antigo líder socialista António José Seguro.

Antes de deixar o cargo, Marcelo sinalizou o fim da sua vida política.

No dia da posse do seu sucessor, o ex-Presidente agradeceu aos jornalistas e recusou-se a prestar declarações, afirmando ter entrado no prometido "deserto eterno".

Temas: Marcelo Rebelo de Sousa

Política

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