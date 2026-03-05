Marcelo diz que também foi feliz com Montenegro - mas há uma diferença para Costa

Agência Lusa , AG
Há 32 min
Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro (António Pedro Santos/Lusa)

Foram dois anos muito intensos, mas de cooperação permanente e sem problemas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira sobre os quase dois anos de coabitação com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que foram felizes e sabiam, referindo que em termos estratégicos concordaram no essencial.

Marcelo Rebelo de Sousa falava com Luís Montenegro ao seu lado, numa conversa em registo informal com os jornalistas na residência oficial de São Bento, em Lisboa, depois de ter presidido a uma reunião do Conselho de Ministros.

O Presidente da República recordou a frase "éramos felizes e não sabíamos" que usou sobre o período de mais de oito anos em que coabitou com o anterior primeiro-ministro, António Costa, do PS.

"Aqui, eu definiria: fomos felizes e sabíamos", contrapôs, sobre a sua convivência com o chefe do Governo PSD/CDS-PP.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "foram dois anos muito intensos" com "uma cooperação institucional permanente, sem problemas", em que estiveram "de acordo quanto ao essencial das estratégias, externas, internas".

Sobre Luís Montenegro, acrescentou: "O senhor primeiro-ministro é muito rápido, é muito intuitivo, gosta de antecipar o tempo político. Outras vezes gosta de fazer esperar politicamente a comunicação social, gosta do efeito surpresa, e gere isso de uma forma que a comunicação social não pode prever, não pode antecipar".

Temas: Marcelo Rebelo de Sousa Luís Montenegro Governo António Costa

