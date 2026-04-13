Marcelo tem novo site e vai debater com alunos do básico e secundário

Agência Lusa , AM
Há 54 min
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (LUSA)

É já esta terça-feira que há debate

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O ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lançou esta segunda-feira um novo site oficial e vai iniciar esta terça-feira, em Águeda, distrito de Aveiro, um “Ciclo aulas-debate” com alunos do básico e secundário.

Segundo uma nota enviada à agência Lusa pelo gabinete do ex-chefe de Estado, o novo site, denominado Gabinete Marcelo Rebelo de Sousa, vai dar conta das atividades desenvolvidas pelo anterior Presidente da República.

Na mesma nota refere-se que esta semana, mais concretamente esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa “inicia uma das vertentes da sua intervenção na área da educação”, inaugurando o “Ciclo de Aulas–Debate” com alunos do básico e secundário, em duas escolas do concelho de Águeda.

Este ciclo aulas, sessões e debates em escolas básicas e secundárias terão como tema: “Educação, vocação, futuro”.

Esta terça-feira, em Águeda, a primeira aula-debate está marcada para as 11:00 na Escola Secundária Adolfo Portela e a segunda para as 14:30 na Escola Marques de Castilho.

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Ainda segundo o site oficial de Marcelo Rebelo de Sousa, na próxima semana vai começar o “Ciclo Bibliotecas”, sob o lema “Ler está na moda?”

Uma iniciativa em que os alunos perguntam, Marcelo Rebelo de Sousa responde, durante conversas que se realizam em bibliotecas escolares.

Durante o seu segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou repetidas vezes que quando cessasse funções como chefe de Estado tencionava percorrer as escolas do ensino básico e secundário do país. Prometeu não voltar a falar de política e adiantou que uma das suas prioridades seria a leitura e comentário de livros.

A 9 de março passado, dia da posse do seu sucessor António José Seguro no cargo de Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu aos jornalistas e recusou-se a prestar declarações, afirmando ter entrado no prometido “deserto eterno”.

No fim desse mês, o anterior Preside da República iniciou “uma das vertentes da sua intervenção cultural, na Festa do Livro de Celorico de Basto”.

No âmbito desta festa do livro, que no passado ajudou a fundar, Marcelo Rebelo de Sousa participou numa tertúlia com o tema “Qual o papel da literatura no momento atual?” e numa conversa com os escritores David Machado e Hugo Gonçalves.

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À margem desse evento, o ex-chefe de Estado recusou falar de política, conforme o prometera: “Sei que vai ser uma maçada, vai ser um deserto eterno para os meus amigos [jornalistas], que hão de perguntar mil vezes e eu mil vezes direi que não digo nada [sobre política]”, disse.

Temas: Marcelo Rebelo de Sousa Gabinete Marcelo Rebelo de Sousa Ciclo aulas-debate

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