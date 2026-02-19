Marcelo Rebelo de Sousa inicia em Madrid última visita oficial como Presidente

Há 55 min

Marcelo Rebelo de Sousa estará em Madrid esta quinta-feira e na sexta-feira, a convite do chefe de Estado espanhol, o Rei Felipe VI

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia esta quinta-feira a sua última visita oficial, a Espanha, onde será recebido com honras militares pelo Rei Felipe VI, com quem se encontrou diversas vezes durante os últimos dez anos.

As visitas oficiais de Marcelo Rebelo de Sousa, que cessa funções como Presidente da República em 09 de março, começaram em 17 de março de 2017, no Vaticano e em Madrid.

A capital espanhola é também o destino da última deslocação oficial ao estrangeiro de Marcelo Rebelo de Sousa como chefe de Estado, "cumprindo a tradição do início e final dos seus mandatos", como escreveu a Presidência da República numa nota divulgada na terça-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa estará em Madrid esta quinta-feira e na sexta-feira, a convite do chefe de Estado espanhol, o Rei Felipe VI.

A visita será uma "oportunidade para reafirmar e aprofundar os laços duradouros de amizade e fraternidade entre os dois países e povos", lê-se na nota da Presidência da República.

Segundo o mesmo texto, Marcelo Rebelo de Sousa "terá a oportunidade de agradecer a assistência prestada por Espanha durante as tempestades que afetaram Portugal nas últimas semanas".

Marcelo Rebelo de Sousa prevê chegar à capital espanhola hoje ao final da tarde e será recebido, na sexta-feira, pelas 12:30 locais (11:30 em Lisboa) com honras militares por Felipe VI no Palácio Real de Madrid, segundo a Presidência da República e a Casa Real de Espanha.

Segue-se um encontro entre os dois chefes de Estado e um almoço, também no Palácio Real de Madrid, oferecido pelos Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, em honra do Presidente português.

Estão previstos discursos de Felipe VI e de Marcelo Rebelo de Sousa neste almoço.

O Presidente da República regressa a Lisboa na sexta-feira à tarde.

O chefe de Estado adiou por duas vezes esta visita de despedida a Madrid, em dezembro e no início deste mês.

O primeiro adiamento deveu-se à inesperada operação do Presidente a uma hérnia abdominal. A visita foi adiada de novo no início de fevereiro, por decisão conjunta com o Rei de Espanha, devido às tempestades que atingiram os dois países.

Nos últimos dez anos, Marcelo Rebelo de Sousa viajou 17 vezes a Espanha, para visitas oficiais, incluindo uma visita de Estado de três dias, em abril de 2018, e outras deslocações, no quadro, por exemplo, da organização da comunidade de países ibero-americanos, da Fundação COTEC, de iniciativas culturais, desportivas e outras ligadas a Portugal e portugueses ou das relações bilaterais entre os dois países.

O Presidente da República encontrou-se em várias deslocações com Felipe VI, com quem disse, na visita de 2018, manter um "magnífico relacionamento".

Um desses encontros ocorreu em 01 de julho de 2020, na cidade espanhola de Badajoz e na cidade portuguesa de Elvas, durante um dos períodos que marcaram a história mundial e dos dois países nos últimos dez anos, a da pandemia de covi-19.

Nesse dia, os dois chefes de Estado, acompanhados pelos então primeiros-ministros de Portugal e Espanha (António Costa e Pedro Sánchez, respetivamente), presidiram às cerimónias de reabertura integral das fronteiras luso-espanholas após o fecho de mais de três meses por causa da pandemia.

Felipe VI deslocou-se a Lisboa para as tomadas de posse de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República e, nestes dez anos, fez também uma visita de Estado a Portugal, em outubro de 2016, além de outras deslocações, durante as quais se encontrou com o chefe de Estado português.

Também a herdeira da chefia do Estado espanhol, a princesa Leonor de Borbón, fez a primeira visita oficial ao estrangeiro a Portugal, em 2024, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa.