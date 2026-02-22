Jovem de 20 e poucos anos que foi dado como desaparecido pela mãe entrou 20 ou 30 metros na casa de Trump. Acabou abatido

António Guimarães
Há 56 min
Mar-a-Lago, Florida (Joe Raedle/Getty Images via CNN Newsource)

Quando deu de cara com agentes dos serviços secretos colocou a espingarda que levava em "posição de tiro"

O homem que morreu na madrugada deste domingo na propriedade de Mar-a-Lago tinha 20 e poucos anos. As autoridades adiantaram poucas informações do suspeito que tentou invadir a propriedade do presidente dos Estados Unidos na Florida, mas já começaram a libertar alguns detalhes.

Sabe-se então que será um jovem e que é branco. Por volta das 01:30 locais tentou aproveitar a saída de um funcionário da propriedade para entrar, conseguindo avançar 20 ou 30 metros, antes de dar de cara com agentes da autoridade.

Um delegado do gabinete do xerife e dois agentes dos serviços secretos acabaram por intercetá-lo, ordenando-lhe que pousasse a espingarda e o jerricã de combustível que transportava.

O homem pousou o jerricã, mas colocou a espingarda em "posição de tiro", de acordo com as autoridades, o que motivou os agentes a disparar a matar.

Embora ainda não tenham revelado mais dados do suspeito, as autoridades norte-americanas confirmaram que se trata de um jovem natural da Carolina do Norte que tinha sido dado como desaparecido pela mãe no dia anterior.

A investigação ao caso está a ser coordenada pelo FBI, que tem equipas no local a recolher provas e a tentar perceber junto do passado do suspeito quais os motivos para tal ação.

Temas: Mar-a-Lago EUA Florida Estados Unidos Donald Trump

E.U.A.

Jovem de 20 e poucos anos que foi dado como desaparecido pela mãe entrou 20 ou 30 metros na casa de Trump. Acabou abatido

Há 56 min

Serviços secretos matam homem que tentou invadir residência de Trump na Florida

Há 2h e 46min
03:14

Ficheiros Epstein mostram "que o príncipe André era mais fiel aos seus próprios interesses do que à sua pátria"

Hoje às 12:56
01:39

Caso Epstein. "Corremos mais uma vez o risco de esquecermos o verdadeiro problema que está aqui"

Hoje às 12:48
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

20 fev, 19:55

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

Ontem às 11:00

Teve uma carreira de sucesso na América. Agora, com 80 anos, está a "viver só com uma mala" em Itália

Ontem às 19:00

Este golo anulado reabriu a guerra ao VAR em Portugal. "São fraquinhos e este ano estão a errar em demasia"

Ontem às 16:00

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

20 fev, 15:46

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

19 fev, 19:40

Esta é uma história de amor. Mas por aviões. Juliana mudou de vida aos 40 anos e é piloto de um A320

Hoje às 08:00

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

20 fev, 17:36

Grande incêndio consome armazém de frutas em Óbidos. Camião dos bombeiros despista-se a caminho do fogo

Há 2h e 18min

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

19 fev, 21:55

Exclusivo: Secretas dos EUA associam teste chinês com explosivos à pressão por um arsenal nuclear completamente novo

Ontem às 11:06