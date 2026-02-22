Jovem de 20 e poucos anos que foi dado como desaparecido pela mãe entrou 20 ou 30 metros na casa de Trump. Acabou abatido

Há 56 min

Quando deu de cara com agentes dos serviços secretos colocou a espingarda que levava em "posição de tiro"

O homem que morreu na madrugada deste domingo na propriedade de Mar-a-Lago tinha 20 e poucos anos. As autoridades adiantaram poucas informações do suspeito que tentou invadir a propriedade do presidente dos Estados Unidos na Florida, mas já começaram a libertar alguns detalhes.

Sabe-se então que será um jovem e que é branco. Por volta das 01:30 locais tentou aproveitar a saída de um funcionário da propriedade para entrar, conseguindo avançar 20 ou 30 metros, antes de dar de cara com agentes da autoridade.

Um delegado do gabinete do xerife e dois agentes dos serviços secretos acabaram por intercetá-lo, ordenando-lhe que pousasse a espingarda e o jerricã de combustível que transportava.

O homem pousou o jerricã, mas colocou a espingarda em "posição de tiro", de acordo com as autoridades, o que motivou os agentes a disparar a matar.

Embora ainda não tenham revelado mais dados do suspeito, as autoridades norte-americanas confirmaram que se trata de um jovem natural da Carolina do Norte que tinha sido dado como desaparecido pela mãe no dia anterior.

A investigação ao caso está a ser coordenada pelo FBI, que tem equipas no local a recolher provas e a tentar perceber junto do passado do suspeito quais os motivos para tal ação.