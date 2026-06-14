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Roubo à mão armada em Lisboa rende cerca de 100 mil euros em joias. Suspeitos fugiram num carro roubado

Daniela Rodrigues
Há 1h e 36min
Arma (arquivo)
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Homens estavam munidos com armas de fogo

Um homem foi vítima de um violento roubo à mão armada na madrugada deste domingo, em Lisboa. 

A vítima foi abordada na via pública por três suspeitos encapuzados, todos munidos com armas de fogo. Sob ameaça, os suspeitos obrigaram o homem a entregar as joias que tinha na sua posse, avaliadas em cerca de 100 mil euros.

Após consumarem o assalto, os três suspeitos colocaram-se em fuga, utilizando uma viatura que consta para apreensão por ter sido anteriormente roubada na zona de Sintra, também mediante recurso a arma de fogo.

As autoridades foram acionadas para o local e encontram-se a desenvolver diligências para identificar e localizar os autores do crime.

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Temas: Mão armada Assalto Lisboa
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