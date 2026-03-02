Seguro escolhe diplomata da REPER para assessora em Belém

CNN Portugal , BJ
Há 2h e 32min
Manuela Teixeira Pinto

Nomeação acompanha as posições assumidas por Seguro durante a campanha presidencial

António José Seguro escolheu Manuela Teixeira Pinto para assessora diplomática da Casa Civil de Belém. A notícia foi avançada pela Rádio Renascença e confirmada pela CNN Portugal.

Diplomata de carreira desde 1996, Manuela Teixeira Pinto exerce desde maio de 2022 funções de Representante Permanente Adjunta de Portugal junto da União Europeia, na REPER, em Bruxelas. A escolha surge num contexto de intensa atividade internacional e reflete a aposta de Seguro num perfil com experiência transversal em política externa e segurança.

A diplomata passou pela Delegação Permanente de Portugal junto da NATO entre 2018 e 2022, serviu na missão portuguesa junto das Nações Unidas e trabalhou em organizações internacionais em Genebra. No percurso bilateral, esteve destacada na Embaixada de Portugal em Varsóvia e teve duas passagens pela representação portuguesa junto da União Europeia.

Manuela Teixeira Pinto conta ainda com experiência governativa, tendo sido chefe de gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Europeus no último executivo de José Sócrates, funções que manteve depois junto do secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em Lisboa, desempenhou cargos de direção ligados às organizações políticas internacionais e aos assuntos institucionais da União Europeia.

A nomeação acompanha as posições assumidas por Seguro durante a campanha presidencial, centradas na manutenção de Portugal nas alianças da NATO e da União Europeia e na defesa da resolução dos conflitos pela via pacífica e diplomática.

A tomada de posse do Presidente da República está marcada para 9 de março.

Temas: Manuela Teixeira Pinto Presidente da República Seguro António José Seguro

Política

Ministro das Infraestruturas quer mais ferrovia nas zonas portuárias

Há 2h e 21min

Seguro escolhe diplomata da REPER para assessora em Belém

Há 2h e 32min

"Quando eu quiser candidatar-me, anuncio": Passos Coelho volta ao espaço público após oito anos

Hoje às 08:55

Passos Coelho ao ECO: Governo devia ter tentado acordo de legislatura entre o Chega e a Iniciativa Liberal

Ontem às 22:21
Mais Política

Mais Lidas

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

Ontem às 20:03

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

Ontem às 16:58

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

Ontem às 09:00

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

Ontem às 13:18

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

Ontem às 20:53

O que se sabe sobre o ataque com mísseis do Irão a território europeu (que envolve o 2.º maior exército da NATO)

Ontem às 12:35

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

28 fev, 15:08

A China é a superpotência das energias limpas, mas há outro país à perna e a avançar ainda mais depressa

Ontem às 12:00

Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

28 fev, 19:00

"Estou numa prisão domiciliária." Alice, 65 anos, está entre dois concelhos varridos pelo "comboio de tempestades" e não é prioridade para nenhum

Ontem às 08:00

No meio de uma purga de oficiais, CIA lança vídeo a convidar militares chineses a ajudar os EUA

Ontem às 17:00

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

Ontem às 18:33