Seguro escolhe diplomata da REPER para assessora em Belém

Há 2h e 32min

Nomeação acompanha as posições assumidas por Seguro durante a campanha presidencial

António José Seguro escolheu Manuela Teixeira Pinto para assessora diplomática da Casa Civil de Belém. A notícia foi avançada pela Rádio Renascença e confirmada pela CNN Portugal.

Diplomata de carreira desde 1996, Manuela Teixeira Pinto exerce desde maio de 2022 funções de Representante Permanente Adjunta de Portugal junto da União Europeia, na REPER, em Bruxelas. A escolha surge num contexto de intensa atividade internacional e reflete a aposta de Seguro num perfil com experiência transversal em política externa e segurança.

A diplomata passou pela Delegação Permanente de Portugal junto da NATO entre 2018 e 2022, serviu na missão portuguesa junto das Nações Unidas e trabalhou em organizações internacionais em Genebra. No percurso bilateral, esteve destacada na Embaixada de Portugal em Varsóvia e teve duas passagens pela representação portuguesa junto da União Europeia.

Manuela Teixeira Pinto conta ainda com experiência governativa, tendo sido chefe de gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Europeus no último executivo de José Sócrates, funções que manteve depois junto do secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em Lisboa, desempenhou cargos de direção ligados às organizações políticas internacionais e aos assuntos institucionais da União Europeia.

A nomeação acompanha as posições assumidas por Seguro durante a campanha presidencial, centradas na manutenção de Portugal nas alianças da NATO e da União Europeia e na defesa da resolução dos conflitos pela via pacífica e diplomática.

A tomada de posse do Presidente da República está marcada para 9 de março.