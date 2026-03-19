Bispo do Porto pede dinheiro para reabilitar seminário em obra que inclui hotel

Agência Lusa
Há 26 min
Ponte D. Luís, Porto (Estela Silva/Lusa)

Maior Oporto Hotel tem uma participação de 10% do Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição do Porto

O bispo do Porto, Manuel Linda, pediu “o contributo de todos os cristãos” para a reabilitação do Seminário Maior da Nossa Senhora da Conceição, cujo concurso foi lançado em conjunto com a construção de um hotel.

“Eu atrevo-me a fazer um pedido de ajuda. São obras caríssimas devido ao local onde está implantado o edifício (…) nós precisamos do contributo de todos os cristãos da Diocese do Porto, que vão dar, assim conto, quer por intermédio das paróquias ou de outros organismos quer tendo a amabilidade de nos mandar essas ofertas diretamente (…)” pediu Manuel Linda, num vídeo publicado na página de Facebook da Diocese do Porto, onde também anunciou o início das obras.

A 14 de abril de 2025, a Maior Oporto Hotel, Lda lançou um concurso público de 13,7 milhões de euros para uma empreitada de “reabilitação do Seminário Maior da Nossa Senhora da Conceição e edificação do Maior Oporto Hotel”, na Sé.

A Maior Oporto Hotel Lda, criada em novembro de 2023, é uma sociedade por quotas detida em 90% pela Diocese do Porto e em 10% pelo Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição do Porto.

No mesmo vídeo, noticiado pelo Jornal de Notícias, o bispo do Porto explicou que o edifício do seminário, datado do século XVI, deixou de reunir o necessário para ser “um alojamento condigno daqueles que se preparam para o sacerdócio", necessitando de ser intervencionado.

Numa nota publicada no seu ‘site’ a 09 de março, a Diocese do Porto indiciou que tinham sido iniciadas, a 04 de março, as obras relativas a esta empreitada, que têm um valor previsto de 16 milhões de euros.

“Junto ao Seminário vai nascer, incluída nesta obra, uma unidade hoteleira que, segundo D. Vitorino Soares [bispo auxiliar da Diocese do Porto], é uma ampliação do próprio Seminário para lhe dar sustentabilidade financeira”, pode ler-se.

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