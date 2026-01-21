Oitavo pagamento do PRR deverá ser aprovado na quinta-feira

Agência Lusa , AM
Há 1h e 22min
Manuel Castro Almeida (Lusa)

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, anunciou esta quarta-feira que o oitavo pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor de 1,16 mil milhões de euros, deverá ser aprovado na quinta-feira.

Com esta aprovação, a taxa de execução do programa passará dos atuais 52% para 61% do total.

"Estamos com uma taxa de execução de 52% que amanhã [quinta-feira] passará para 61%, pois, em princípio, é aprovado o oitavo pedido de pagamento. Quando é aprovado um pedido de pagamento, a taxa de execução sobe", disse o ministro no parlamento.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, está hoje no parlamento no âmbito de uma audição sobre reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a requerimento dos grupos parlamentares do PS e do PSD.

No dia 14 de novembro de 2025, Portugal submeteu à Comissão Europeia o oitavo pedido de pagamento do PRR, que integra a comprovação de 22 marcos e metas, a que se juntaram outros 14, que foram submetidos de forma antecipada.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

Temas: Manuel Castro Almeida Plano de Recuperação e Resiliência PRR

Governo

Oitavo pagamento do PRR deverá ser aprovado na quinta-feira

Há 1h e 22min

Ministra do Trabalho não se compromete com data para levar lei laboral ao parlamento

Há 1h e 24min

Aguiar-Branco trava ação do Chega com o candidato presidencial André Ventura no parlamento

Há 2h e 9min

Governo vai transferir 5,5 mil milhões de euros para a 'almofada' financeira da Segurança Social

Há 3h e 7min
Mais Governo

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

19 jan, 10:33

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

Ontem às 22:22

Um morto e 37 feridos em acidente ferroviário em Barcelona após queda de muro de contenção. Um segundo comboio descarrilou na Catalunha

Ontem às 21:36

Porque é que Macron anda a mandar recados a Trump com os óculos de sol postos?

Ontem às 18:59

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Hoje às 07:59

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Ontem às 08:37

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

Ontem às 13:22

Há uma nuvem a pairar sobre a independência europeia. "Os americanos estão a empurrar-nos para uma situação muito mais insegura do que pensávamos"

Hoje às 07:00

"Ejeção de Massa Coronal": a Terra foi atingida por uma grande tempestade magnética e viu-se em Portugal

Ontem às 17:45

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

19 jan, 11:25