Ministro diz que "há obras em causa" devido ao mau tempo mas serão encontradas soluções

Agência Lusa , AM
Há 13 min
Manuel Castro Almeida (Lusa)

Manuel Castro Almeida está a ser ouvido numa audição na Comissão de Economia e Coesão Territorial

O ministro da Economia assumiu que há obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que vão ficar em causa devido ao impacto do mau tempo, mas reiterou que serão encontradas soluções para que possam continuar.

"Há obras que vão ficar em causa por causa destes impactos, obras que estavam a correr, devidamente controladas e consideradas como sendo concluídas a tempo e por causa das intempéries não vão ser cumpridas", disse Manuel Castro Almeida, numa audição na Comissão de Economia e Coesão Territorial.

O ministro explicou que estas obras vão ter o mesmo tratamento que outras que não iam ser concretizadas a tempo, ou seja, vão ser excluídas do PRR e substituídas por outros investimentos que possam ser feitos a tempo.

"Não estou à espera de ver o país com paisagem de obras a meio, paradas, porque faltou financiamento do PRR a meio da obra, haveremos de encontrar soluções para que obras possam continuar com ou sem financiamento do PRR", assegurou.

Temas: Manuel Castro Almeida Economia PRR

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