Morreu o autor de novelas brasileiras Manoel Carlos

Agência Lusa , NM
Há 2h e 22min
Manoel Carlos

Maneco, como era conhecido, tinha 92 anos

O autor de novelas brasileiras Manoel Carlos morreu no sábado aos 92 anos, depois de um ano de luta contra a doença de Parkinson, disse a família nas redes sociais.

“Com profundo pesar comunicamos a morte de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, conhecido carinhosamente como Maneco, ocorrida hoje [sábado] aos 92 anos”, escreveu a atriz Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos e administradora do legado audiovisual do pai.

Segundo meios de comunicação social locais, o autor passou os últimos dias internado no Hospital Copa Starr, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde estava a fazer um tratamento contra a doença de Parkinson, que o afetou a nível motor e cognitivo no último ano.

Maneco nasceu em 14 de março de 1933 em São Paulo, mas considerava-se “carioca de coração” e colocava a cidade do Rio de Janeiro como protagonista em todas as suas obras.

Manoel Carlos iniciou a sua carreira na televisão na década de 1960 como guionista e diretor de programas, mas foi na década de 70 que se começou a distinguir como autor de telenovelas na estação Globo, a de maior audiência no país.

Foi o criador da trilogia de telenovelas 'Vale Tudo' (1988), 'Por Amor' (1997) e 'Laços de Família' (2000) e deixou a marca de ser o autor que mais apostou em personagens femininos fortes.

Inspirado em Helena de Troia, as personagens principais das suas telenovelas foram todas Helenas, mulheres independentes e de caráter forte.

Mais de uma dezena de Helenas converteram-se em ícones da cultura popular brasileira e passaram fronteiras, uma vez que as novelas de Manoel Carlos foram transmitidas em mais de 150 países.

Além das telenovelas, foi também autor de séries de televisão e obras teatrais.

