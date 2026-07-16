MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Fernando és culpado, por isso estás chumbado": cerca de 50 manifestantes pedem a demissão do ministro da Educação

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 26min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Manifestação acontece no Centro de Congressos de Lisboa

Cerca de 50 pessoas estão esta quinta-feira a manifestar-se à frente do Centro de Congressos de Lisboa para pedir a demissão do ministro da Educação, num protesto marcado pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.).

"Fernando és culpado, por isso estás chumbado", ouve-se junto do pavilhão onde decorre o Encontro Ciência Inovação e onde o ministro da Educação, Fernando Alexandre, chegou pelas 10:30.

À Lusa, um dos dirigentes nacionais do S.T.O.P., Daniel Martins, defendeu que o ministério da Educação tem de arranjar uma solução para os alunos, prejudicados pelos adiamentos da classificação dos exames, e que Fernando Alexandre "não tem condições para continuar" no cargo.

"É só confusão, pede a demissão", continua a ouvir-se à porta do maior evento anual do setor em Portugal, também o primeiro a ser organizado pela Agência para a Investigação e Inovação (AI²), que resultou da fusão entre a FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) e a ANI (Agência Nacional de Inovação).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Manifestação Ministro da educação Fernando Alexandre Sindicato de Todos os Profissionais da Educação S.T.O.P.

Relacionados

Ministro admite "risco" de notas não serem afixadas esta sexta e pede "ajuda aos professores"
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

05:11

"Fernando estás chumbado". Protesto pede demissão do ministro

Há 1h e 23min
01:07

Ministro da Educação: "Não estamos a conseguir fechar as provas porque não há professores classificadores disponíveis"

Há 1h e 24min
06:00

"O caos está instalado". Professora explica como a plataforma de correção dos exames "encrava"

Há 1h e 24min

"Fernando és culpado, por isso estás chumbado": cerca de 50 manifestantes pedem a demissão do ministro da Educação

Há 1h e 26min
Mais País

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

Militar da GNR atropela cunhada e agride menina de 12 anos em Santarém

Ontem às 10:26

Mulher encontrada morta após alegada discussão com vizinho. PJ está a investigar

Ontem às 07:21

Estava fora de serviço mas apercebeu-se de um assalto. Militar da GNR acaba no hospital após confrontos com assaltantes

Ontem às 21:54

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23

Mundial 2026: Inglaterra 1-2 Argentina (resultado final)

Ontem às 18:37

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

13 jul, 19:47

PSP encontra arsenal e uma granada numa residência em Cascais após terem sido feitos vários disparos

Ontem às 07:45

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Há 3h e 13min