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Adolescente de 14 anos morre após acidente de trotinete em Mangualde

Francisca Genésio
Há 1h e 21min
Trotinete elétrica Segway ZT3 Pro E (foto: divulgação)

Vítima seguia sem capacete e ainda foi helitransportada para o hospital de Viseu, onde acabou por morrer

Um adolescente de 14 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um despiste com a trotinete em que seguia em Santiago de Cassurrães, no concelho de Mangualde.

Ao que a CNN Portugal apurou, o jovem seguia sem capacete, tendo o acidente ocorrido por volta das 19:00.

Os bombeiros ainda foram chamados ao local para assistirem a vítima, que foi helitransportada pelo INEM para o hospital de Viseu, onde acabou por não resistir aos ferimentos, acabando por morrer.

Segundo os dados mais recentes da GNR, que foram divulgados em março deste ano, tem-se assistido a um aumento da sinistralidade relacionada com este tipo de veículos, nomeadamente as trotinetes elétricas.

Ainda segundo a guarda, só nos primeiros dois meses deste ano foram registados 72 acidentes, sendo que o número de vítimas mortais entre 2019 e 2025 se cifra em 10.

Temas: Mangualde Santiago de Cassurrães Trotinete Trotinete elétrica
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