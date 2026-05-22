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Tentava entrar no porto de Aveiro, mas a GNR descobriu que era procurado em Itália

Agência Lusa , MSM
Há 52 min
GNR
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Detido era procurado pelo crime de extorsão

Um homem de 48 anos procurado pelas autoridades italianas foi detido pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR quando tentava entrar no Porto Comercial de Aveiro, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que a detenção foi efetuada na quinta-feira, quando o suspeito, que conduzia uma viatura ligeira de mercadorias, tentou aceder à zona internacional do Porto de Aveiro, situada no concelho de Ílhavo, no distrito de Aveiro.

Fonte da GNR disse à Lusa que o homem era motorista de uma viatura de mercadorias e estava a transportar material para um navio que se encontrava atracado no Porto de Aveiro, tendo para isso solicitado a necessária autorização de acesso a zona internacional.

De acordo com a Guarda, os militares executaram as habituais pesquisas de segurança, verificando que existia um mandado de detenção e extradição para cumprimento de pena pelo crime de extorsão, emitido por Itália.

A GNR refere ainda que o homem foi detido e será presente esta sexta-feira no Tribunal da Relação do Porto.

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Temas: Mandado de detenção GNR Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras Porto Comercial de Aveiro

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