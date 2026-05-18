Encontrados os corpos de quatro mergulhadores desaparecidos nas Maldivas

Há 2h e 6min

A identificação foi realizada por mergulhadores finlandeses envolvidos na operação de busca e recuperação

Os corpos dos quatro mergulhadores desaparecidos nas Maldivas foram encontrados, segundo avançaram as autoridades locais, esta segunda-feira.

Segundo informações avançadas pela imprensa italiana, os corpos encontram-se “no terceiro segmento da gruta” e deverão ser recuperados “nos próximos dias”.

Entre as vítimas estão Monica Montefalcone, professora de ecologia marinha da Universidade de Génova, e a filha, Giorgia Sommacal, de 22 anos. Foram ainda identificados Gianluca Benedetti, instrutor de mergulho, Muriel Oddenino, bióloga marinha e investigadora de 31 anos, e Federico Gualtieri, também de 31 anos.

A identificação foi, segundo o Corriere della Sera, realizada por mergulhadores finlandeses envolvidos na operação de busca e recuperação, que decorre desde o acidente ocorrido durante uma excursão subaquática na gruta situada no atol de Vaavu.

O caso tem mobilizado equipas internacionais especializadas devido à complexidade da gruta e às difíceis condições de mergulho no local.