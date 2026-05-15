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Entraram na água para explorar grutas e não voltaram à superfície: cinco italianos morrem nas Maldivas

Magda Magalhães
Há 52 min
1 - Maldivas: Um local idílico para luas de mel, as Maldivas são compostas por mais de mil ilhas agrupadas em 26 atóis

Quatro das vítimas integravam uma equipa da Universidade de Génova - entre elas estão mãe e filha

Cinco italianos morreram durante um mergulho nas Maldivas quando "tentavam explorar grutas a uma profundidade de 50 metros", confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália, citado por vários meios de comunicação. 

O acidente aconteceu em Vaavu, numa zona com mar agitado e condições meteorológicas adversas, apontam as autoridades. Segundo a BBC, tinha sido emitido um aviso amarelo para embarcações de passageiros e pescadores.

Quatro das vítimas integravam uma equipa da Universidade de Génova e entre elas estão mãe e filha - Monica Montefalcone, professora de ecologia marinha, e Giorgia Sommacal, estudante universitária. Muriel Oddenino, investigadora, e Federico Gualtieri, licenciado em biologia marinha, também perderam a vida neste acidente.

A quinta vítima foi identificada como Gianluca Benedetti, gestor de operações da embarcação e instrutor de mergulho.

Segundo os meios locais, os mergulhadores entraram na água na quinta-feira de manhã e o alerta do seu desaparecimento foi lançado pela tripulação do barco.

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As forças armadas das Maldivas revelaram que foi encontrado um corpo numa gruta a 60 metros de profundidade, sendo provável que os corpos dos outros quatro mergulhadores estejam na mesma zona.

As operações de busca, que envolvem mergulhadores especializados e equipamento técnico avançado, é considerada de alto risco. 

Temas: Maldivas mergulho Acidente mergulho grutas submarinas Italianos morrem Maldivas Mergulho Acidente
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