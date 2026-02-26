“O Meu Caminho”: Malala revela lado mais íntimo e vulnerável em novo livro

Há 21 min

Em Portugal, os seus livros anteriores registaram vendas expressivas: Eu, Malala ultrapassou os 32 mil exemplares vendidos, enquanto Eu Sou Malala superou os quatro mil.

Um relato sobre os últimos 5 anos da vida de Malala, período no qual ela teve de se reencontrar e perceber como conciliar tudo aquilo que achava ser e o que esperavam dela

Malala Yousafzai lançou um novo livro intitulado "O Meu Caminho". Com publicação agendada para o dia 4 de março, o livro de memórias - que chega a Portugal pela Editorial Presença - promete revelar uma faceta mais vulnerável e autêntica da ativista, focando-se no seu percurso de autodescoberta ao longo dos últimos cinco anos.

Nos últimos cinco anos, Malala Yousafzai viveu um processo silencioso e profundamente pessoal de reencontro consigo própria. Um caminho feito longe dos palcos globais e das manchetes que, durante anos, ajudaram a moldar — e a limitar — a perceção pública de quem ela deveria ser.



O livro recorda a trajetória de Malala, que iniciou a sua campanha pela educação das raparigas aos dez anos, no Vale de Swat, sob o domínio talibã. Após sobreviver ao atentado em 2012, a autora estabeleceu-se em Birmingham, Inglaterra, onde continua a liderar o Fundo Malala, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao direito universal à educação.

"Como se reconstrói uma vida quando o mundo inteiro muda de um dia para o outro? Lançada para a ribalta aos quinze anos, após o ataque brutal dos talibãs à sua vida, Malala rapidamente se tornou um ícone internacional conhecido pela sua coragem e resiliência. Contudo, longe das câmaras e das multidões, passou anos a lutar para encontrar o seu lugar num mundo desconhecido. Agora, pela primeira vez, Malala leva os leitores além das manchetes, num livro de memórias vulnerável e surpreendente, vibrante, autêntico, cheio de humor perspicaz e ternura", lê-se na sinopse do livro.

Em O Meu Caminho, Malala fala de amizade e de primeiro amor, de inseguranças, de quase reprovar nos exames, de relações em que foi ignorada e do processo — muitas vezes caótico — de crescer sob um olhar permanente.

Distinguida com diversos prémios internacionais, Malala tornou-se, em 2014, a pessoa mais jovem de sempre a receber o Nobel da Paz, consolidando-se como um ícone de resiliência.

