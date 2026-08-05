Casal de turistas apanhado a ter relações sexuais em plena via rápida de Málaga

Autoridades conseguiram identificar os infratores após publicações nas redes sociais
Em plena via rápida e à luz do dia. Um casal foi apanhado a ter relações sexuais na A-7 em Málaga, em Espanha.
O episódio correu toda a Internet depois de um vídeo ter sido publicado nas redes sociais, tornando-se instantaneamente viral.
Agora as autoridades conseguiram identificar o condutor e a sua parceira, um casal de turistas estrangeiros, conforme indicou a Guardia Civil esta quarta-feira.
O casal está acusado de infrações como condução negligente e ausência de utilização do cinto de segurança, podendo incorrer numa multa pelas infrações cometidas com o veículo alugado.
📹 Multados dos turistas extranjeros por mantener relaciones sexuales en un coche en marcha en la autovía A-7 a la altura del municipio malagueño de Marbella. Fueron grabados por un testigo y, tras hacerse viral en redes sociales, fueron identificados y denunciados por… pic.twitter.com/kSq5iEawqH— 101tv.es (@101tvandalucia) August 5, 2026