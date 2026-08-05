Casal de turistas apanhado a ter relações sexuais em plena via rápida de Málaga

CNN Portugal , AG
Há 55 min
Guardia Civil (DR)
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Autoridades conseguiram identificar os infratores após publicações nas redes sociais

Em plena via rápida e à luz do dia. Um casal foi apanhado a ter relações sexuais na A-7 em Málaga, em Espanha.

O episódio correu toda a Internet depois de um vídeo ter sido publicado nas redes sociais, tornando-se instantaneamente viral.

Agora as autoridades conseguiram identificar o condutor e a sua parceira, um casal de turistas estrangeiros, conforme indicou a Guardia Civil esta quarta-feira.

O casal está acusado de infrações como condução negligente e ausência de utilização do cinto de segurança, podendo incorrer numa multa pelas infrações cometidas com o veículo alugado.

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Temas: Málaga Sexo Relações sexuais
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Casal de turistas apanhado a ter relações sexuais em plena via rápida de Málaga

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