Tinha sido detetada uma rotura um dia antes de descarrilamento que matou 46 pessoas em Adamuz

Andreia Miranda
Há 36 min
Acidente em Espanha (EPA)

Este acidente em Espanha fez ainda mais de uma centena de feridos

Os sistemas de sinalização da linha de alta velocidade entre Málaga e Andaluzia detetaram uma rotura na via férrea um dia antes do acidente de Adamuz, no qual morreram 46 pessoas, avança o El Mundo. No entanto, não ocorreu nenhum alerta automático porque o sistema “não estava configurado para alertar devido à baixa confiabilidade”.

Segundo os investigadores da Guardia Civil, os sistemas de sinalização da linha de alta velocidade Málaga-Andaluzia detetaram a 17 de janeirouma alteração elétrica “compatível com uma rotura”.

O relatório, recebido pelo Tribunal de Montoro e a que o jornal teve acesso, detalha que a tensão na via caiu de cerca de 2 volts para 1,5 volts a partir das 21:46 do dia 17, mantendo-se até o acidente por volta das 19:43 de 18 de janeiro. 

Embora armazenadas no Sistema de Ajuda à Manutenção, as quedas de tensão não acionavam alertas automáticos e só eram analisadas durante manutenção ou em caso de avaria reportada.

A Hitachi Rail GTS Spain, responsável pelo sistema, explicou que a deteção de rotura só gera alerta quando a tensão cai abaixo de 0,78 volts, limiar não atingido.

Com as novas informações, os investigadores descartaram hipóteses de sabotagem, terrorismo, negligência ou excesso de velocidade, concentrando-se agora na tese de rotura do trilho ou da solda como causa principal do descarrilamento.

Mais de uma centena de passageiros ficou ferida no acidente, enquanto o inquérito continua a detalhar falhas na configuração e monitorização da linha.

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