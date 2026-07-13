Tiroteio envolvendo agentes do ICE faz um morto

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EM ATUALIZAÇÃO

Uma pessoa foi morta esta segunda-feira num tiroteio que envolveu agentes do ICE em Biddeford, no Maine, EUA, de acordo com o presidente da Câmara dos Representantes do estado — apenas alguns dias depois de um agente federal de imigração ter morto a tiro um imigrante mexicano durante uma operação Stop em Houston, o que provocou protestos em massa e exigências de transparência e responsabilização.

“Uma pessoa foi morta. O ICE esteve envolvido. A Polícia Estadual e o Departamento de Segurança Pública estão no local para recolher informações e esperamos que o FBI também investigue”, disse o presidente da Câmara dos Representantes do Maine, Ryan Fecteau, num comunicado no Facebook. “Estes são os detalhes que tenho neste momento. Fornecerei mais atualizações assim que me forem transmitidas.”

A CNN contactou o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e o Departamento de Segurança Interna para obter comentários.

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