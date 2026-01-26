Acidente com jato privado faz sete mortos nos EUA

Há 57 min

Aeronave despenhou-se durante a descolagem

Sete pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida no acidente deste domingo com um jato privado em Bangor, no Maine, de acordo com um relatório preliminar da Administração Federal de Aviação.

O jato despenhou-se durante a descolagem no domingo à noite.

O relatório indica que a pessoa ferida era um membro da tripulação a bordo.

As equipas de emergência responderam a um incidente por volta das 19:45 locais (menos cinco horas que em Portugal Continental), disse o Aeroporto Internacional de Bangor à CNN.

O relatório da FAA diz que o avião “se despenhou em circunstâncias desconhecidas durante a descolagem, caiu invertido e incendiou-se”.

Tanto a FAA como o National Transportation Safety Board estão a investigar o caso.

O aeroporto permanecerá fechado pelo menos até às 12:00 desta quarta-feira, de acordo com uma publicação no Facebook do aeroporto.

O avião é um jato executivo Bombardier Challenger 650 e está registado em nome de uma sociedade de responsabilidade limitada em Houston, de acordo com os registos federais.

O acidente ocorreu enquanto uma enorme tempestade de neve assolava o nordeste dos EUA. As temperaturas estavam muito abaixo de zero no Maine, com a neve ligeira a provocar uma visibilidade muito reduzida.

Minutos antes do acidente, os controladores e os pilotos do aeroporto de Bangor foram ouvidos a falar de baixa visibilidade e de degelo, embora não seja imediatamente claro quem estava a falar com quem, de acordo com o áudio obtido do LiveATC.net.

Um controlador autorizou o piloto a descolar na pista 33 de Bangor.

Cerca de dois minutos depois, um controlador comunicou em voz alta: "Todo o tráfego está parado na pista! Todo o tráfego está parado na pista!"

Momentos depois, ouve-se outro controlador dizer: "Avião virado ao contrário. Temos um avião de passageiros virado de cabeça para baixo".

O aeroporto foi então encerrado e os veículos de emergência foram autorizados a circular no aeródromo.

Os investigadores do NTSB planeiam deslocar-se a Bangor mas, devido às condições meteorológicas, é difícil prever quando será essa deslocação, disse um porta-voz à CNN esta segunda-feira de manhã. No entanto, Jose Saavedra, diretor do aeroporto de Bangor, referiu aos jornalistas numa conferência de imprensa que o NTSB “espera ter uma equipa de investigadores no local” no final da tarde.

O aeroporto não forneceu mais pormenores sobre o incidente, alegando a necessidade de aguardar a chegada dos investigadores.

A agência pede a qualquer pessoa que tenha um vídeo de vigilância ou informações sobre o incidente que contacte o NTSB.