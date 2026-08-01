Câmara da Maia faz desinfestação da habitação na origem de praga de pulgas

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Moradora foi retirada da habitação e “encaminhada temporariamente para uma instituição adequada, salvaguardando a sua segurança e bem-estar durante o período necessário à intervenção"

A limpeza, higienização e desinfestação da habitação em Águas Santas, na Maia, que esteve na origem de uma praga de pulgas vai ser realizada este sábado, depois do Tribunal ter autorizado a entrada coerciva na habitação, anunciou a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal da Maia, no distrito do Porto, explica que na sexta-feira obteve autorização do Tribunal, no âmbito de uma providência cautelar, para entrar coercivamente naquela habitação que foi “identificada pela Autoridade de Saúde como o provável foco da infestação de pulgas registada em Águas Santas”.

Segundo a autarquia, “a operação decorreu com o apoio da PSP de Águas Santas, mas a senhora facilitou a entrada em casa”.

A moradora foi retirada da habitação e “encaminhada temporariamente para uma instituição adequada, salvaguardando a sua segurança e bem-estar durante o período necessário à intervenção, conforme determinado pelo Tribunal”.

Os trabalhos de limpeza geral, higienização e desinfestação da habitação vão ser realizados por uma empresa especializada, em articulação com os serviços municipais e a Autoridade de Saúde, aponta o texto.

Na quinta-feira, o Delegado de Saúde emitiu um mandado de condução da residente ao hospital, tendo a PSP sido acionada para a sua execução, aponta a autarquia, “mas a residente recusou abrir a porta” e, “nessa altura, não existia fundamento legal para uma entrada coerciva, o mandado não pôde ser cumprido”.

Na sexta-feira, após notificação da decisão judicial que “autorizou a limpeza, higienização e desinfestação da habitação, bem como a entrada coerciva no imóvel, com o apoio da força policial” procedeu-se ao “afastamento temporário da residente pelo período estritamente necessário à realização dos trabalhos”.

A autarquia lembra que desde que a situação foi identificada, foram realizadas “sucessivas ações de desinfestação na via pública, nos espaços envolventes, em edifícios municipais e nas habitações onde foi possível obter o consentimento dos respetivos moradores”.

A infestação de pulgas levou a que, na segunda-feira, fosse determinado o encerramento preventivo da EB1 do Paço, tendo os cerca de 50 participantes do Programa Educação em Férias sido transferidos para a EB de Parada, garantindo a continuidade das atividades em condições de segurança.