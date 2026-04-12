Incêndio em oficina automóvel provoca 60 mil euros de prejuízo na Maia

Há 2h e 27min

Apesar da dimensão do incidente, não há registo de feridos

Um incêndio deflagrou esta madrugada numa oficina de automóveis localizada em Gueifães, no concelho da Maia.

O fogo teve origem numa área de sucata associada ao estabelecimento, tendo provocado danos significativos em cerca de 15 viaturas e em parte do armazém. Os prejuízos materiais estão estimados em aproximadamente 60 mil euros.

Apesar da dimensão do incidente, não há registo de feridos.

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP acionada para o local e o caso foi comunicado à Polícia Judiciária, que ficará responsável pela investigação das causas do incêndio.

Os meios de socorro mobilizados conseguiram controlar rapidamente as chamas, evitando a propagação do fogo a estruturas adjacentes.

As autoridades continuam a apurar as circunstâncias em que ocorreu o incêndio.