Choque entre quatro viaturas na Maia provoca um morto e quatro feridos. Via está totalmente cortada

Colisão ocorreu na Avenida Dom Mendo, pelas 08:20
Um choque entre quatro veículos ligeiros na EN13, na zona da Maia, provocou quatro feridos e uma vítima mortal, estando a via totalmente cortada no local do acidente, disse à Lusa fonte da proteção civil.
De acordo com a fonte, a colisão ocorreu na Avenida Dom Mendo, que mantinha, cerca das 09:45, as quatro faixas, duas em cada sentido, cortadas ao trânsito.
No local foram assistidas três vítimas e uma quarta, com ferimentos considerados ligeiros, foi transportada ao hospital.
O acidente ocorreu cerca das 08:20, mantendo-se no local 15 operacionais e seis viaturas dos bombeiros voluntário de Pedrouços e Moreira da Maia, além dos meios do INEM, PSP e GNR.