Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

Há 52 min

Nos últimos tempos, o nome de Luís Neves passou a ocupar um espaço cada vez mais central no debate público português. Entre polémicas políticas, suspeitas de instrumentalização institucional e declarações públicas carregadas de simbolismo, cresce uma pergunta incómoda. Afinal, quem tem medo de Luís Neves?

A questão não surge apenas da sua ascensão mediática ou da sua influência dentro das estruturas de segurança. Surge, sobretudo, do ambiente de tensão institucional que se instalou em torno da justiça, da investigação criminal e do próprio exercício do poder em Portugal.

O episódio mais recente envolvendo o SIRESP e a nomeação de Viegas Nunes veio apenas reforçar essa perceção. Embora as versões oficiais insistam na normalidade dos procedimentos, a verdade é que toda a sucessão de acontecimentos levantou dúvidas legítimas sobre equilíbrios de poder, redes de influência e o crescente peso das estruturas de segurança no centro da vida política nacional, mas isso será julgado em sede própria, não em discussões de café.

Ao mesmo tempo, Luís Neves continua a reforçar uma imagem pública de homem de combate ao crime, recorrendo frequentemente ao peso institucional e simbólico da Polícia Judiciária como uma espécie de certificado automático de idoneidade e legitimidade. Sempre que o capital político parece desgastar-se ou surgem polémicas incómodas, o discurso regressa ao mesmo ponto: o currículo policial, as operações, os “bandidos” presos e a autoridade moral construída ao longo dos anos dentro da PJ. Ontem, em Cascais, voltou precisamente a assumir esse papel de forma direta, recordando que, ao longo da sua vida na Polícia Judiciária, “prendeu dezenas de bandidos”, numa intervenção onde também rejeitou discursos alarmistas sobre insegurança em Portugal.

Mas as palavras do Ex-Diretor nacional da PJ (Considero que esse foi um discurso de Ex-PJ e, não o tipo de intervenção que se espera de um ministro em funções públicas) Aguarda-se antes que um ministro polido, diplomata e institucionalmente ponderado consiga responder ao país com a serenidade e a calma necessárias, que acabam inevitavelmente por colidir com outra realidade mais inquietante: a crescente perceção de que as instituições de justiça e investigação poderão estar a ultrapassar fronteiras perigosas.

É aqui que o nome do juiz Ivo Rosa regressa ao centro do debate. O magistrado afirmou publicamente ontem, na TVI, que foi alvo de vários inquéritos ao longo de anos e até de “espionagem”, sem sequer ter sido formalmente informado da sua existência ou do respetivo arquivamento. Segundo a reportagem, existiram diligências intrusivas, acessos a metadados pessoais e suspeitas de vigilância envolvendo a Polícia Judiciária e o Ministério Público.

Ainda assim, o impacto político e institucional deste caso é inevitável. Porque a pergunta que muitos cidadãos fazem hoje é simples: se um juiz Desembargador da República pode sentir-se investigado, seguido ou devassado sem conhecimento formal, o que impede que o mesmo aconteça a qualquer cidadão comum?

E talvez aqui resida a verdadeira ironia dos tempos modernos. Já nem sequer é difícil perceber como se efetuam vigilâncias tradicionais, monitorizações discretas ou ações encobertas digitais através dos inúmeros sistemas que as polícias e o SIS detêm. A tecnologia tornou tudo mais simples, mais silencioso e mais invisível. O problema nunca foi perceber como se faz. O verdadeiro problema é perceber quem controla quem observa. Quem fiscaliza os fiscalizadores? Quem garante que o poder não ultrapassa a fronteira da legalidade quando acredita estar protegido pela própria estrutura do Estado?

E perante este clima, surge inevitavelmente outra questão desconfortável: será alguém um potencial alvo apenas por expressar uma opinião? Será exagero perguntar se este próprio texto pode incomodar quem detém meios, informação e influência?

É precisamente aí que nasce o desconforto em torno de Luís Neves. Não apenas pela sua figura pessoal, mas pelo símbolo que representa. Para uns, é o rosto de uma polícia moderna, eficaz e determinada no combate ao crime organizado. Para outros, tornou-se o rosto de um sistema cada vez mais musculado, menos escrutinado e perigosamente próximo de uma lógica de poder sem contraditório.

O problema nunca é apenas o combate aos “bandidos”. O verdadeiro problema começa quando o poder institucional deixa de distinguir claramente criminosos, adversários, críticos ou incómodos.

E quando isso acontece, instala-se o medo. Não o medo do crime comum, mas o medo silencioso de que as estruturas criadas para proteger os cidadãos possam, um dia, voltar-se contra eles.

Nenhum jornalista, cidadão ou magistrado deve ter medo de represálias por opinar sobre as estruturas do Estado. Isso seria inverter o próprio Estado de direito pelo qual tantos lutaram, mesmo com o sacrifício da própria vida.