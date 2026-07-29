Luís Neves fala ao país às 18:00

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Mais de duas semanas depois da polémica que começou com um tanque que afinal é uma piscina o ministro vai falar

O ministro da Administração Interna vai dar uma conferência de imprensa às 18:00. É expectável que Luís Neves venha dar todas as explicações relacionadas com a polémica que começou no tanque que afinal é uma piscina, mas que entretanto se alastrou para a questão do atrelado e dos bidões com material apreendido pela Polícia Judiciária.

Uma polémica que a investigação da TVI/CNN Portugal/Jornal Nascer do Sol estão a acompanhar desde o início, sendo que o ministro tem fugido às explicações sempre que questionado sobre o caso.

Ainda esta terça-feira o primeiro-ministro garantiu que confia em Luís Neves, ministro que descreveu mesmo como "muitíssimo competente".