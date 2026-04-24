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Homem linchado por populares em Moçambique por acreditarem que usava magia para atrofiar genitais

Agência Lusa , CM
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As superstições correm na província de Cabo Delgado e nas redes sociais desde a semana passada, com a polícia local a esclarecer que se trata de desinformação e, na sequência, foram detidas 25 pessoas suspeitas de difundir as informações

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Um homem foi linchado por populares em Moçambique por acreditarem que usava magia para atrofiar órgãos genitais, tendo sido detidas 25 pessoas por difundirem as superstições, anunciou hoje fonte oficial.

"Não se conseguiu ver quem é exatamente o agressor, mas houve um grupo de gente que, com instrumentos contundentes, foi desferindo golpes [contra a vítima]", explicou Sérgio Cipriano, administrador do distrito de Mocímboa da Praia, onde ocorreu o caso, na província de Cabo Delgado, norte do país.

Segundo o responsável, citado hoje pela Rádio Moçambique, o incidente ocorreu na noite de quarta-feira, quando o pescador, proveniente da província vizinha de Nampula, foi avistado pela população durante a sua passagem pela Ilha de Tambuzi. Para os populares, o homem seria praticante de magia que causa o atrofiamento e desaparecimento de órgãos genitais a partir de um toque ou abraço.

O pescador, gravemente ferido, morreu numa unidade policial próxima, para onde foi levado por paramilitares da Força Local, que apoiam no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, enquanto aguardava a chegada de uma ambulância.

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As superstições correm na província de Cabo Delgado e nas redes sociais desde a semana passada, com a polícia local a esclarecer, hoje, durante uma conferência de imprensa, que se trata de desinformação e, na sequência, foram detidas 25 pessoas suspeitas de difundir as informações. 

A Polícia da República de Moçambique pediu "maior atenção" das comunidades para denunciar qualquer pessoa que tenha conexão com os casos.

Temas: Magia negra Cabo Delgado Moçambique Linchamento Linchado
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