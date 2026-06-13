FPF lamenta morte de jogador de futsal em despiste de carrinha em Mafra

Há 1h e 17min

Acidente, que envolveu carrinha que transportava jovem equipa, ocorreu na Estrada Nacional 374, na localidade de Milharado

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou a morte de um jovem jogador de futsal do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, na sequência de um despiste de uma carrinha em Mafra.

“Nesta hora de dor, a Federação Portuguesa de Futebol associa-se à consternação e envia as mais sentidas condolências à família e amigos do atleta, assim como ao Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube e à Associação de Futebol de Lisboa”, pode ler-se na nota divulgada no site da FPF.

Um jovem de 17 anos morreu hoje e seis pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, na sequência do despiste de uma carrinha de nove lugares no concelho de Mafra, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana de Lisboa, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 374, na localidade de Milharado, tendo o alerta sido dado às 13:19.

A mesma fonte especificou que deste acidente resultou um morto, um jovem de 17 anos, um ferido grave, transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e cinco feridos ligeiros, encaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, no concelho de Loures.