As famílias que escolhem "não manter contacto" nem sempre significa o fim da relação

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Há casos em que o afastamento pode mesmo significar um recomeço mais sólido

Dois dos filhos de Liza Ginette não falam com ela e ela orgulha-se deles por isso.

Visto de fora, poderia parecer que tinham problemas bastante normais entre pais e filhos, diz. Teve um casamento tumultuoso com o pai deles e um divórcio difícil. Sente que impôs uma nova relação amorosa aos filhos, enquanto tendia a ignorar os sentimentos deles e, por vezes, tinha explosões emocionais, conta.

Em 2021, a filha mais velha já estava farta e optou por “não ter contacto”. Dois anos depois, a filha mais nova também cortou a comunicação, revela Liza Ginette, que vive perto de Raleigh, na Carolina do Norte.

Liza não quer usar o apelido para proteger a privacidade dos filhos, mas usa o primeiro nome e o nome do meio online. Cria conteúdo nas redes sociais para orientar outras famílias que optaram por não ter contacto.

“Por tudo o que possa ter feito de errado, sinto que, de certa forma, fiz algo certo, porque sempre lhes ensinei a não aceitarem tretas de ninguém”, diz.

Tem-se falado muito sobre famílias que optam por cortar o contacto. Tem sido descrito como uma tendência crescente de filhos adultos ingratos a serem cruéis com pais idosos ou de uma geração mais jovem a estabelecer limites com pais que não estão dispostos a tratar os filhos com respeito. Mas a verdade é mais complexa, dizem os especialistas. A decisão de cortar o contacto é muitas vezes difícil, mas pode resultar num crescimento pessoal.

No início, Liza ficou perturbada e confusa com o silêncio das filhas. Todos lhe diziam que era uma boa mãe, conta ela. Mas depois começou uma terapia intensiva e a introspeção fez-lhe perceber que precisava de assumir a responsabilidade por algumas coisas na sua relação com as filhas. Compreendeu melhor por que razão as filhas tomaram essas decisões e percebeu que tudo o que podia fazer era esforçar-se para crescer como pessoa.

“Acho que os pais ficam presos à ideia de que estão a ser castigados, quando não é isso”, considera. “Na verdade, estes filhos precisam de se recuperar de algo por que passaram”.

O "no contact" é apenas uma moda?

As pessoas falam muito mais sobre famílias que optam pelo “no contact” - veja-se os Beckhams ou a família real britânica -, mas não há dados que indiquem que esta dinâmica seja a tendência crescente que o público frequentemente descreve, afirma Lucy Blake, professora sénior de psicologia na Universidade do Oeste de Inglaterra.

Este tipo de distanciamento entre pais e filhos é frequentemente referido como raro e invulgar, mas os dados mostram que uma em cada cinco pessoas se afastará do pai, diz Lucy Blake. Cerca de 6% das pessoas não tinham uma relação com a mãe, revelou um estudo de 2018.

Não são apenas circunstâncias extremas - abuso, crimes ou abandono - que levam à ausência de contacto. Muitas vezes, é o acúmulo de dinâmicas difíceis, acrescenta.

“A minha investigação e o meu entendimento indicam que são acontecimentos muito quotidianos e comuns na vida familiar que podem levar a períodos de tensão, distância e atrito”, afirma.

Nem todos os períodos de ausência de contacto são definitivos para uma relação, sublinha. Por vezes, são pausas para estabelecer uma sensação de segurança ou para se afastar e refletir antes de retomar o contacto.

A experiência também pode ser cíclica, com as pessoas a restabelecerem o contacto e a cortá-lo várias vezes, acrescenta a professora universitária.

Para alguns, a razão por trás desses afastamentos pode parecer clara para ambas as partes. Mas, em muitos casos, os filhos que cortam o contacto sentem que os problemas são evidentes, deixando os pais confusos, acrescentou ela.

Histórias de famílias que cortam o contacto, como relatos sobre os Beckham, fizeram com que o tema parecesse mais comum, diz a investigadora Lucy Blake. (Karwai Tang/WireImage/Getty Images)

Como se reconstroem as relações?

Para alguns, cortar o contacto é o fim de uma relação que não pode ou não vai ser restabelecida. Mas fazê-lo nem sempre é o fim da história.

Seguir caminhos separados foi o impulso para reconstruir uma relação mais forte para uma mãe, Leslie Glass, e a sua filha, Lindsey Glass.

Na sua adolescência, Lindsey Glass lutou contra a dependência. Essa experiência e o processo de recuperação deixaram a mãe e a filha agarradas uma à outra de uma forma pouco saudável, recordam.

“Quando cuidamos de um adolescente ou de um jovem adulto com problemas, acabamos por nos envolvermos demasiado em tudo o que se passa”, reconhece Leslie Glass. “Preocupamo-nos com cada expressão no rosto dela. Quando ela sai, para onde vai? O que está a fazer?”. E o mesmo se passava com Lindsey, que admite que estava obcecada com a vida da mãe.

Mas a ligação que dizem ter sentido uma com a outra na altura também lhes deixou muita tensão. Discutiam e diziam frequentemente coisas desagradáveis uma à outra. Lindsey conta que reconheceu que a sua saúde mental e a sua sobriedade estavam numa situação instável. Após uma discussão sobre se poderia ficar no apartamento da mãe, Lindsey decidiu que estava farta.

Sem fazer uma grande declaração final, decidiu que não voltaria a falar com a mãe e deixou a Costa Leste para ir para a Califórnia, conta.

Não se falaram durante quatro anos.

Agora, mãe e filha dizem que gostavam que as coisas tivessem sido diferentes e que tivessem utilizado mais recursos para chegar a um ponto saudável antes de explodirem, dizem ambas. Mas concordam que o tempo que passaram afastadas uma da outra foi importante.

Leslie descobriu quem era por si própria. No início, parecia que a sua vida tinha acabado, mas depois teve de encontrar formas de se reconectar consigo mesma enquanto ser individual. Namorou, começou novos hobbies e refletiu sobre a vida que queria para além de ser apenas a mãe de Lindsey.

Lindsey dedicou-se à terapia, à recuperação e ao trabalho de superação do trauma. Eventualmente, já não estava tão zangada e começou a ver o seu próprio papel na relação com a mãe que não funcionava, diz. Então viu esperança de reconstrução.

Depois de Lindsey ter procurado ajuda, demorou algum tempo até Leslie perceber a perspetiva da filha, mas trabalharam juntas para chegar lá.

Tal como Lindsey assumiu a responsabilidade pelos momentos em que foi difícil ou ofensiva, Leslie começou a perceber como algumas das suas tentativas de ser uma boa mãe podem ter parecido controladoras, conta. A saída de Lindsey para viver de forma independente, o seu crescimento e o regresso à mãe com compaixão também ajudaram Leslie a perceber algo que se pode perder nas relações mãe-filha que passam por problemas de dependência: ganhou um enorme respeito por Lindsey e pela sua capacidade de cuidar de si própria.

Agora, têm uma relação mais forte do que aquela de que partiram, com mais compaixão e compreensão. Trabalham juntas para ajudar a ensinar outras mães e filhas como também podem reconstruir a sua relação.

O caminho a seguir

O conselho que Liza Ginette, Leslie e Lindsey Glass partilham, com base na experiência de não contacto, é olhar para dentro de si e assumir a responsabilidade, em vez de cruzar os braços e desprezar a outra parte.

“Mantém-te no teu caminho, não fales realmente sobre ela, não lhe apontes o dedo, mas pensa mais em: como é que cuido de mim mesma neste momento? Como é que trabalho em mim mesma?”, aconselha Lindsey Glass.

“Se alguém chega ao ponto de estar realmente a ter dificuldades contigo ou não te quer ver, provavelmente tens algo a ver com isso”.

A dor da perda de uma relação com um filho é difícil, mas é vital lembrar que, como os amas, o objetivo é que eles tenham a melhor vida possível, diz Liza Ginette. Em vez de te concentrares a discutir se a ausência deles é certa ou errada, recomenda que dediques a tua energia a construir um ambiente mais seguro e feliz para o eventual regresso dos filhos.

Para filhos adultos que cortaram o contacto, Blake diz que a experiência pode ser isoladora e que é importante reunir mais apoio da comunidade à tua volta enquanto lidas com isso.

E mesmo que trabalhes para a reconciliação, podes não ter o final de conto de fadas que esperas, alertam Leslie e Lindsey Glass.

Mãe e filha concordam que pode haver assuntos em que nunca chegarão a um consenso e limitações que os membros da família não conseguem ultrapassar. Poderá ser necessário alterar as expectativas e encontrar uma nova definição da relação que funcione para ambos os lados.

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