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As famílias que escolhem "não manter contacto" nem sempre significa o fim da relação

CNN , Madeline Holcombe
Há 51 min
A introspeção e a assunção de responsabilidades são passos fundamentais que os membros das famílias devem dar depois de decidirem “não manter contacto”
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Há casos em que o afastamento pode mesmo significar um recomeço mais sólido

Dois dos filhos de Liza Ginette não falam com ela e ela orgulha-se deles por isso.

Visto de fora, poderia parecer que tinham problemas bastante normais entre pais e filhos, diz. Teve um casamento tumultuoso com o pai deles e um divórcio difícil. Sente que impôs uma nova relação amorosa aos filhos, enquanto tendia a ignorar os sentimentos deles e, por vezes, tinha explosões emocionais, conta.

Em 2021, a filha mais velha já estava farta e optou por “não ter contacto”. Dois anos depois, a filha mais nova também cortou a comunicação, revela Liza Ginette, que vive perto de Raleigh, na Carolina do Norte.

Liza não quer usar o apelido para proteger a privacidade dos filhos, mas usa o primeiro nome e o nome do meio online. Cria conteúdo nas redes sociais para orientar outras famílias que optaram por não ter contacto.

“Por tudo o que possa ter feito de errado, sinto que, de certa forma, fiz algo certo, porque sempre lhes ensinei a não aceitarem tretas de ninguém”, diz.

Tem-se falado muito sobre famílias que optam por cortar o contacto. Tem sido descrito como uma tendência crescente de filhos adultos ingratos a serem cruéis com pais idosos ou de uma geração mais jovem a estabelecer limites com pais que não estão dispostos a tratar os filhos com respeito. Mas a verdade é mais complexa, dizem os especialistas. A decisão de cortar o contacto é muitas vezes difícil, mas pode resultar num crescimento pessoal.

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No início, Liza ficou perturbada e confusa com o silêncio das filhas. Todos lhe diziam que era uma boa mãe, conta ela. Mas depois começou uma terapia intensiva e a introspeção fez-lhe perceber que precisava de assumir a responsabilidade por algumas coisas na sua relação com as filhas. Compreendeu melhor por que razão as filhas tomaram essas decisões e percebeu que tudo o que podia fazer era esforçar-se para crescer como pessoa.

“Acho que os pais ficam presos à ideia de que estão a ser castigados, quando não é isso”, considera. “Na verdade, estes filhos precisam de se recuperar de algo por que passaram”.

O "no contact" é apenas uma moda?

As pessoas falam muito mais sobre famílias que optam pelo “no contact” - veja-se os Beckhams ou a família real britânica -, mas não há dados que indiquem que esta dinâmica seja a tendência crescente que o público frequentemente descreve, afirma Lucy Blake, professora sénior de psicologia na Universidade do Oeste de Inglaterra.

Este tipo de distanciamento entre pais e filhos é frequentemente referido como raro e invulgar, mas os dados mostram que uma em cada cinco pessoas se afastará do pai, diz Lucy Blake. Cerca de 6% das pessoas não tinham uma relação com a mãe, revelou um estudo de 2018.

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Não são apenas circunstâncias extremas - abuso, crimes ou abandono - que levam à ausência de contacto. Muitas vezes, é o acúmulo de dinâmicas difíceis, acrescenta.

“A minha investigação e o meu entendimento indicam que são acontecimentos muito quotidianos e comuns na vida familiar que podem levar a períodos de tensão, distância e atrito”, afirma.

Nem todos os períodos de ausência de contacto são definitivos para uma relação, sublinha. Por vezes, são pausas para estabelecer uma sensação de segurança ou para se afastar e refletir antes de retomar o contacto.

A experiência também pode ser cíclica, com as pessoas a restabelecerem o contacto e a cortá-lo várias vezes, acrescenta a professora universitária.

Para alguns, a razão por trás desses afastamentos pode parecer clara para ambas as partes. Mas, em muitos casos, os filhos que cortam o contacto sentem que os problemas são evidentes, deixando os pais confusos, acrescentou ela.

Histórias de famílias que cortam o contacto, como relatos sobre os Beckham, fizeram com que o tema parecesse mais comum, diz a investigadora Lucy Blake. (Karwai Tang/WireImage/Getty Images)
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Como se reconstroem as relações?

Para alguns, cortar o contacto é o fim de uma relação que não pode ou não vai ser restabelecida. Mas fazê-lo nem sempre é o fim da história.

Seguir caminhos separados foi o impulso para reconstruir uma relação mais forte para uma mãe, Leslie Glass, e a sua filha, Lindsey Glass.

Na sua adolescência, Lindsey Glass lutou contra a dependência. Essa experiência e o processo de recuperação deixaram a mãe e a filha agarradas uma à outra de uma forma pouco saudável, recordam.

“Quando cuidamos de um adolescente ou de um jovem adulto com problemas, acabamos por nos envolvermos demasiado em tudo o que se passa”, reconhece Leslie Glass. “Preocupamo-nos com cada expressão no rosto dela. Quando ela sai, para onde vai? O que está a fazer?”. E o mesmo se passava com Lindsey, que admite que estava obcecada com a vida da mãe.

Mas a ligação que dizem ter sentido uma com a outra na altura também lhes deixou muita tensão. Discutiam e diziam frequentemente coisas desagradáveis uma à outra. Lindsey conta que reconheceu que a sua saúde mental e a sua sobriedade estavam numa situação instável. Após uma discussão sobre se poderia ficar no apartamento da mãe, Lindsey decidiu que estava farta.

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Sem fazer uma grande declaração final, decidiu que não voltaria a falar com a mãe e deixou a Costa Leste para ir para a Califórnia, conta.

Não se falaram durante quatro anos.

Agora, mãe e filha dizem que gostavam que as coisas tivessem sido diferentes e que tivessem utilizado mais recursos para chegar a um ponto saudável antes de explodirem, dizem ambas. Mas concordam que o tempo que passaram afastadas uma da outra foi importante.

Leslie descobriu quem era por si própria. No início, parecia que a sua vida tinha acabado, mas depois teve de encontrar formas de se reconectar consigo mesma enquanto ser individual. Namorou, começou novos hobbies e refletiu sobre a vida que queria para além de ser apenas a mãe de Lindsey.

Lindsey dedicou-se à terapia, à recuperação e ao trabalho de superação do trauma. Eventualmente, já não estava tão zangada e começou a ver o seu próprio papel na relação com a mãe que não funcionava, diz. Então viu esperança de reconstrução.

Depois de Lindsey ter procurado ajuda, demorou algum tempo até Leslie perceber a perspetiva da filha, mas trabalharam juntas para chegar lá.

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Tal como Lindsey assumiu a responsabilidade pelos momentos em que foi difícil ou ofensiva, Leslie começou a perceber como algumas das suas tentativas de ser uma boa mãe podem ter parecido controladoras, conta. A saída de Lindsey para viver de forma independente, o seu crescimento e o regresso à mãe com compaixão também ajudaram Leslie a perceber algo que se pode perder nas relações mãe-filha que passam por problemas de dependência: ganhou um enorme respeito por Lindsey e pela sua capacidade de cuidar de si própria.

Agora, têm uma relação mais forte do que aquela de que partiram, com mais compaixão e compreensão. Trabalham juntas para ajudar a ensinar outras mães e filhas como também podem reconstruir a sua relação.

O caminho a seguir

O conselho que Liza Ginette, Leslie e Lindsey Glass partilham, com base na experiência de não contacto, é olhar para dentro de si e assumir a responsabilidade, em vez de cruzar os braços e desprezar a outra parte.

“Mantém-te no teu caminho, não fales realmente sobre ela, não lhe apontes o dedo, mas pensa mais em: como é que cuido de mim mesma neste momento? Como é que trabalho em mim mesma?”, aconselha Lindsey Glass.

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“Se alguém chega ao ponto de estar realmente a ter dificuldades contigo ou não te quer ver, provavelmente tens algo a ver com isso”.

A dor da perda de uma relação com um filho é difícil, mas é vital lembrar que, como os amas, o objetivo é que eles tenham a melhor vida possível, diz Liza Ginette. Em vez de te concentrares a discutir se a ausência deles é certa ou errada, recomenda que dediques a tua energia a construir um ambiente mais seguro e feliz para o eventual regresso dos filhos.

Para filhos adultos que cortaram o contacto, Blake diz que a experiência pode ser isoladora e que é importante reunir mais apoio da comunidade à tua volta enquanto lidas com isso.

E mesmo que trabalhes para a reconciliação, podes não ter o final de conto de fadas que esperas, alertam Leslie e Lindsey Glass.

Mãe e filha concordam que pode haver assuntos em que nunca chegarão a um consenso e limitações que os membros da família não conseguem ultrapassar. Poderá ser necessário alterar as expectativas e encontrar uma nova definição da relação que funcione para ambos os lados.

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