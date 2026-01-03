O que precisamos de saber sobre os controversos 12 anos de Maduro como líder da Venezuela

3 jan, 11:57

De motorista de autocarro ao mais alto cargo da nação, um breve resumo da presidência de Nicolás Maduro

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi um aliado de longa data do líder populista da Venezuela, Hugo Chávez, a quem sucedeu após a morte deste em 2013.

O ex-motorista de autocarro e líder sindical nunca teve a base popular nem o carisma que Chávez possuía – e a sua vitória na eleição presidencial de 2013 foi contestada pela oposição.

Desde então, durante o mandato de Maduro, a Venezuela tem vivido períodos de agitação social e crise económica, entre a crescente onda de sanções dos EUA e a má gestão da crucial indústria petrolífera do país.

Em 2017, Maduro procurou redefinir e expandir os poderes do presidente para contornar a Assembleia Nacional, que na época era controlada pela oposição, após semanas de protestos nas ruas da capital, Caracas.

Em 2018, durante uma eleição denunciada por líderes da oposição e pela comunidade internacional, Maduro conquistou mais um mandato de seis anos, mas a eleição foi amplamente considerada ilegítima pela comunidade internacional.

O primeiro mandato do governo Trump acusou Maduro de narcoterrorismo em 2020.

O regime venezuelano “continua assolado pela criminalidade e corrupção”, afirmou o então procurador-geral dos EUA, Barr. “Há mais de 20 anos que Maduro e vários colegas de alto escalão supostamente conspiraram com as FARC [grupo guerrilheiro colombiano], permitindo a entrada de toneladas de cocaína que devastaram comunidades americanas.”

Em resposta, Maduro chamou o presidente dos EUA, Donald Trump, de "cowboy racista".

Houve novas acusações de fraude eleitoral quando Maduro se declarou vencedor da última eleição presidencial. Ele tomou posse em janeiro passado.

Desde então, o governo Trump intensificou a pressão económica e militar sobre o regime de Maduro.

Em 7 de agosto, a procuradora-geral dos EUA, Pamela Bondi, anunciou uma recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levassem à prisão de Maduro.

A mulher de Maduro, Cilia Flores, é advogada e foi deputada na Assembleia Nacional nos últimos dez anos.