O que o caso Noriega nos pode dizer sobre a próxima batalha legal de Maduro

4 jan, 14:34

A acusação não vai ser fácil, antecipam os analistas

Há mais de três décadas, o governo dos EUA executou a chocante prisão do líder de um país estrangeiro: Manuel Noriega, do Panamá. O caso do ditador pode servir de guia para os procuradores, advogados de defesa e juízes agora envolvidos no processo contra Nicolás Maduro, da Venezuela.

Assim como Maduro, Noriega foi acusado de participar numa operação em grande escala para traficar drogas para os Estados Unidos. E Noriega também foi capturado numa operação militar no seu país.

Os advogados de Noriega lançaram rapidamente uma defesa agressiva do líder militar, acusando o Departamento de Justiça do então presidente George H.W. Bush de violar o direito internacional e as proteções do devido processo legal ao invadir o Panamá e ao prendê-lo no estrangeiro.

Também alegaram que Noriega tinha imunidade como chefe de Estado estrangeiro.

Maduro, que os procuradores dizem ter dirigido “gangues patrocinados pelo Estado” e facilitado o tráfico de drogas na Venezuela, “provavelmente levantará uma série de objeções significativas à acusação”, como as que Noriega tentou, antecipa Steve Vladeck, analista jurídico da CNN e professor do Centro de Direito da Universidade de Georgetown.

O caso envolverá provavelmente “novos argumentos de direito constitucional e internacional” que poderão atrair alguns advogados de defesa criminal de alto nível, acrescenta Elie Honig, analista jurídico sénior da CNN. “Na verdade, vimos muito pouco como isto.”

Os argumentos de Noriega acabaram por não ter êxito - foi julgado e condenado em 1991, tendo-lhe sido aplicada uma pena de 40 anos de prisão. (Após a sua sentença em 1992, um juiz federal decidiu que o ex-ditador era um prisioneiro de guerra e deveria ter certos direitos na prisão, embora os juízes não possam atribuir pessoas a instalações prisionais específicas e a sua capacidade de fazer cumprir tais decisões possa ser limitada).

Um fator crítico para o fracasso da sua defesa foi o facto de os tribunais norte-americanos “se terem recusado a considerar a legalidade da invasão em si”, sublinha Clark Neily, do think tank Cato Institute, num artigo publicado no sábado.

“Os tribunais federais consideraram que a forma como um arguido é levado a um tribunal dos EUA - mesmo à força, mesmo a partir de solo estrangeiro - não anula a jurisdição criminal”, escreve Neily.

Se Maduro tentar argumentar que foi trazido ilegalmente para os Estados Unidos, há jurisprudência que descreve por que os réus ainda podem ser acusados nos Estados Unidos, mesmo que tenham sido trazidos ilegalmente.

Se for pressionado a justificar a detenção de Maduro, os procuradores poderão invocar um memorando de 1989 do Gabinete do Conselheiro Jurídico do Departamento de Justiça, William Barr, que afirmava que um presidente tinha “autoridade constitucional inerente” para ordenar ao FBI que detivesse pessoas em países estrangeiros, mesmo que isso violasse o direito internacional.

Mais tarde, Barr viria a tornar-se procurador-geral na administração Bush e na primeira administração de Trump. O seu memorando continua a ser controverso entre os juristas.

“Os argumentos de Maduro de que ele tem direito a algum tipo de imunidade serão os mais difíceis de serem quebrados pelos procuradores”, considera Vladeck, “seja porque ele era o 'chefe de Estado' da Venezuela ou porque, mesmo que não fosse, todos os seus supostos crimes decorrem de atos oficiais conduzidos com autoridade governamental”.

No caso de Noriega, os tribunais acataram a decisão do poder executivo de que Noriega não tinha direito a imunidade e a “natureza claramente ilegal dos atos alegados”. Esse caso, no entanto, tinha uma diferença importante - o Departamento de Estado não reconheceu Noriega como líder do Panamá.

Ainda não se sabe se os tribunais vão reconsiderar esse precedente devido ao estatuto de Maduro como presidente, embora o Departamento de Justiça se tenha referido a ele na acusação revelada no sábado como o “governante de facto, mas ilegítimo” da Venezuela.

Em última análise, “a acusação não vai ser fácil”, conclui Vladeck. “Especialmente no que diz respeito às acusações contra o próprio Maduro.”