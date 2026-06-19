"Desumanizou esta criança": o que pode ter levado madrasta a matar menina de oito anos em Valpaços

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Segundo a investigação, a menina terá sido asfixiada e o corpo abandonado numa zona de serra próxima de Friões, onde reside a família. A vingança estará na origem do crime

A morte de uma menina de oito anos, encontrada sem vida no concelho de Valpaços, depois de ter sido dada como desaparecida, levanta questões sobre o que pode levar um adulto a matar uma criança para atingir outra pessoa. Para a psicóloga Melanie Tavares, comentadora da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) a resposta pode estar na vingança, no ciúme e na forma como a alegada agressora, a madrasta, deixou de ver a menor como um ser humano.

"Há aqui uma grande raiva, esta menina até podia significar qualquer coisa nesta relação, nomeadamente ciúme. Percebemos pelos relatos que era uma criança bem tratada pelo pai, que existia afetividade e uma relação parental. Isso pode ter entrado em conflito com o lugar que a madrasta queria ocupar", explica Melanie Tavares em declarações à CNN Portugal.

A psicóloga sublinha que, nestes casos, crianças provenientes de relações anteriores podem ser vistas por pessoas perturbadas como um obstáculo. "Esta pessoa não via com humanidade esta criança, não tinha qualquer relação afetiva e, no momento em que comete o crime, desumaniza esta criança e trata-a como um objeto."

A criança de apenas oito anos foi encontrada morta na quarta-feira, depois de o pai e os avós paternos terem participado o desaparecimento à GNR. A madrasta, de 48 anos, confessou o crime à Polícia Judiciária, que a deteve por estar "fortemente indiciada" pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

Segundo a investigação, a menina terá sido asfixiada e o corpo abandonado numa zona de serra próxima de Friões, onde reside a família. A PJ confirma que a vítima foi alvo de uma agressão violenta que provocou a morte, "ao que tudo indica por asfixia mecânica". A CNN Portugal apurou ainda que o crime terá ocorrido num contexto de vingança e violência doméstica, sendo o pai da criança suspeito de agredir o filho da companheira.

Melanie Tavares considera que a ausência de empatia ajuda a explicar a violência extrema. "Mesmo que alguém tivesse um comportamento irrefletido e mais violento, perante o sofrimento do outro, ainda por cima de uma criança, teria recuado, teria sentido empatia ou remorso. Isso não aconteceu."

A psicóloga acrescenta ainda que as crianças integradas em famílias reconstruídas podem estar mais expostas a situações de violência. "Não é necessária uma relação de consanguinidade para existir afeto, mas muitas vezes essa relação afetiva é posta em causa e isso torna estas crianças mais vulneráveis à violência física e emocional."

Sobre a possibilidade de existirem sinais que permitissem antecipar o crime, Melanie Tavares admite que dificilmente alguém conseguiria prever um desfecho desta dimensão, mas acredita que os problemas já existiam. "Isto não acontece de um dia para o outro. Existiam sinais de uma relação perturbada que podiam indicar que alguma coisa poderia acontecer. Mas não creio que alguém conseguisse prever uma atrocidade desta natureza."

A psicóloga deixa ainda um alerta à sociedade, recordando que a criança já vivia, ao que tudo indica, num contexto de violência. "É importante que as pessoas percebam o seu papel na proteção das crianças. Quando os pais não conseguem ser protetores, cabe também à comunidade, às escolas, aos vizinhos e aos profissionais de saúde alertarem as autoridades."

Nesse sentido, lembra a existência da linha SOS Criança, através do número 116 111, para denunciar situações de risco antes que cheguem a um desfecho trágico.