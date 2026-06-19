MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Desumanizou esta criança": o que pode ter levado madrasta a matar menina de oito anos em Valpaços

Tiago Ferreira Resende
Há 35 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo a investigação, a menina terá sido asfixiada e o corpo abandonado numa zona de serra próxima de Friões, onde reside a família. A vingança estará na origem do crime

A morte de uma menina de oito anos, encontrada sem vida no concelho de Valpaços, depois de ter sido dada como desaparecida, levanta questões sobre o que pode levar um adulto a matar uma criança para atingir outra pessoa. Para a psicóloga Melanie Tavares, comentadora da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) a resposta pode estar na vingança, no ciúme e na forma como a alegada agressora, a madrasta, deixou de ver a menor como um ser humano.

"Há aqui uma grande raiva, esta menina até podia significar qualquer coisa nesta relação, nomeadamente ciúme. Percebemos pelos relatos que era uma criança bem tratada pelo pai, que existia afetividade e uma relação parental. Isso pode ter entrado em conflito com o lugar que a madrasta queria ocupar", explica Melanie Tavares em declarações à CNN Portugal.

A psicóloga sublinha que, nestes casos, crianças provenientes de relações anteriores podem ser vistas por pessoas perturbadas como um obstáculo. "Esta pessoa não via com humanidade esta criança, não tinha qualquer relação afetiva e, no momento em que comete o crime, desumaniza esta criança e trata-a como um objeto."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A criança de apenas oito anos foi encontrada morta na quarta-feira, depois de o pai e os avós paternos terem participado o desaparecimento à GNR. A madrasta, de 48 anos, confessou o crime à Polícia Judiciária, que a deteve por estar "fortemente indiciada" pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

Segundo a investigação, a menina terá sido asfixiada e o corpo abandonado numa zona de serra próxima de Friões, onde reside a família. A PJ confirma que a vítima foi alvo de uma agressão violenta que provocou a morte, "ao que tudo indica por asfixia mecânica". A CNN Portugal apurou ainda que o crime terá ocorrido num contexto de vingança e violência doméstica, sendo o pai da criança suspeito de agredir o filho da companheira.

Melanie Tavares considera que a ausência de empatia ajuda a explicar a violência extrema. "Mesmo que alguém tivesse um comportamento irrefletido e mais violento, perante o sofrimento do outro, ainda por cima de uma criança, teria recuado, teria sentido empatia ou remorso. Isso não aconteceu."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A psicóloga acrescenta ainda que as crianças integradas em famílias reconstruídas podem estar mais expostas a situações de violência. "Não é necessária uma relação de consanguinidade para existir afeto, mas muitas vezes essa relação afetiva é posta em causa e isso torna estas crianças mais vulneráveis à violência física e emocional."

Sobre a possibilidade de existirem sinais que permitissem antecipar o crime, Melanie Tavares admite que dificilmente alguém conseguiria prever um desfecho desta dimensão, mas acredita que os problemas já existiam. "Isto não acontece de um dia para o outro. Existiam sinais de uma relação perturbada que podiam indicar que alguma coisa poderia acontecer. Mas não creio que alguém conseguisse prever uma atrocidade desta natureza."

A psicóloga deixa ainda um alerta à sociedade, recordando que a criança já vivia, ao que tudo indica, num contexto de violência. "É importante que as pessoas percebam o seu papel na proteção das crianças. Quando os pais não conseguem ser protetores, cabe também à comunidade, às escolas, aos vizinhos e aos profissionais de saúde alertarem as autoridades."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nesse sentido, lembra a existência da linha SOS Criança, através do número 116 111, para denunciar situações de risco antes que cheguem a um desfecho trágico.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Madrasta Criança Morta Valpaços Psicóloga

Relacionados

Homicídio da menina de oito anos em Valpaços terá sido premeditado: "Tudo indica que será uma questão de vingança"

Encontrada morta criança de oito anos dada como desaparecida. Madrasta confessa crime
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

"Desumanizou esta criança": o que pode ter levado madrasta a matar menina de oito anos em Valpaços

Há 35 min

Jogadores de póquer surpreendidos por homens armados conseguem travar assalto

Há 1h e 33min
04:26

A criminosa "desumaniza esta criança e trata-a como um objeto". Por isso é que não há empatia nem remorso

Há 2h e 8min

Seis meses de investigação acabam com 14 detenções por tráfico de droga no Alentejo

Há 3h e 25min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Ontem às 11:31

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

Ontem às 16:21

Pais adotivos que mataram bebé de 13 meses condenados a penas pesadas. Caso que chocou o Reino Unido chega ao fim

Ontem às 17:59

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Ontem às 05:02

Incêndios e destroços por toda a parte: Ucrânia lança o maior ataque de sempre a Moscovo e deixa a capital da Rússia em pânico

Ontem às 16:59

Pesa 250 kg e pode atingir 130 km: Ucrânia revela pela primeira vez a sua bomba planadora

Ontem às 16:11

Pernas, rostos, seios ou coxas: grupo de condutores de elétricos de Itália partilhava imagens de mulheres pelo Whatsapp

17 jun, 22:31

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

17 jun, 08:00

Viveu mais de um ano com o cadáver da mãe em casa: filha só foi encontrada depois de também morrer

Hoje às 07:55

As brutais explosões que a Ucrânia provocou em Moscovo atingiram até o escudo que protege Putin

Hoje às 02:48

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

17 jun, 15:56

Movimento neonazi reuniu informações e planeou atentado contra Montenegro com "granada disparada por uma janela"

Ontem às 17:27