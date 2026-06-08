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Vento com rajadas até 65 km/h está a condicionar movimento no aeroporto da Madeira

Agência Lusa , CM
Há 1h e 48min
Taxas aeroportuárias
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Vários voos divergidos e cinco chegadas canceladas até às 14:20

O vento está a condicionar o movimento desta segunda-feira no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, havendo registo de quatro voos divergidos e cinco chegadas canceladas até às 14:20

De acordo com a informação disponibiliza na página da ANA- Aeroportos de Portugal, não conseguiram aterrar na Madeira os voos da companhia Jet2 provenientes de Manchester, Bristol e Liverpool, um voo da Azores Airlines de Ponta Delgada e outro da Iberia de Madrid.

Os aviões oriundos de Manchester e Bristol foram para o aeroporto da ilha do Porto Santo onde aguardam pela melhoria das condições meteorológicas, tendo os restantes divergido para outros aeroportos.

Ainda segundo a ANA, estão cancelados os voos da Easyjet oriundos de Londres e Lisboa, além de dois voos da TAP que também deviam partir do aeroporto da capital.

A situação afeta também as partidas da ilha da Madeira e muitas centenas de passageiros, embora alguns voos consigam aproveitar “abertas” e melhorias na velocidade do vento para aterrar.

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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que as previsões para hoje na Madeira são de vento de norte/nordeste, soprando por vezes forte, até 45 quilómetros, com rajadas até 65 quilómetros por hora, nas terras altas e nos extremos leste e oeste da Madeira. Na vertente sul da ilha, soprará em geral fraco (inferior a 20 quilómetros por hora).

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Temas: Madeira Vento Madeira Mau tempo Funchal
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