Mais de 20 quedas de árvores: Proteção Civil registou 52 ocorrências na Madeira por causa do mau tempo

Agência Lusa , HCL
2 jan, 10:20
Os danos provocados pelo mau tempo na Made

Autoridades adiantam que as ondas vão aumentar até aos seis metros na costa norte da ilha

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira registou até às 08:00, desde quarta-feira, um total de 52 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas que afetam o arquipélago, foi divulgado esta sexta-feira.

Segundo a informação disponibilizada pelo SRPC, estas situações envolveram 112 operacionais e 53 meios técnicos, sendo sobretudo quedas de árvores (21), “quedas de elementos” (sete) e movimentos de massas (sete).

Também houve quedas de redes elétricas (três), inundações (duas) e desabamentos (dois), entre outras situações.

De acordo com a Proteção Civil madeirense, o concelho do Funchal foi o mais afetado pelo mau tempo, com 14 ocorrências, seguido do município de Santa Cruz (11).

Devido ao mau tempo que provocou um movimento de massas, a estrada que liga o Cidrão ao Curral das Freiras está condicionada apenas a veículos de emergência até à sua desobstrução, indica ainda este serviço.

Por seu turno, a capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos de mau tempo, vento muito forte, agitação marítima forte e má visibilidade para a orla marítima da Madeira até às 06:00 de sábado.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento vai ser “por vezes muito forte”, entre os 62 e os 74 quilómetros por hora, e a visibilidade “temporariamente fraca a má”.

Quanto à ondulação, as vagas vão aumentar até aos seis metros na costa norte da ilha da Madeira, sendo até os cinco metros na parte sul.

“Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, lê-se no aviso da autoridade marítima regional.

Reforçar a amarração e a vigilância das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica são outras indicações deixadas pela capitania.

Apesar das condições meteorológicas adversas o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, que esteve condicionado na quinta-feira, está esta sexta-feira a decorrer com normalidade.

O arquipélago da Madeira vai continuar sob avisos de mau tempo até sábado, devido à passagem da depressão Francis, com chuva, vento e agitação marítima fortes, indicou o IPMA, sendo que as condições meteorológicas adversas estão a afetar a região desde a tarde de quarta-feira, 31 de dezembro.

A Porto Santo Line, empresa que opera a ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo, cancelou as viagens de programadas para esta sexta-feira entre as duas ilhas.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza encerrou os 42 percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira, bem como a estrada florestal entre a Eira do Serrado e Pico do Areeiro, indicando que o mau tempo “potencia riscos significativos para a segurança dos utilizadores”, nomeadamente quedas de rochas, derrocadas e outras situações perigosas.

“A reabertura dos percursos será avaliada em função da evolução das condições meteorológicas e do estado do terreno”, refere em comunicado.

