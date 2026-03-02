Gil Vicente
20:15
0 - 0
Benfica

Mais de 80 voos cancelados no Aeroporto da Madeira devido à passagem da depressão Regina

Agência Lusa , PF
Há 1h e 42min
Aeroporto da Madeira (Getty Images)

Algumas ligações chegaram a acontecer, mas divergiram, e outras foram canceladas previamente pelas companhias aéreas

Mais de 80 voos com partida ou destino para a Madeira foram esta segunda-feira cancelados devido às condições meteorológicas adversas, indica a ANA – Aeroportos no seu ‘site’ oficial.

De acordo com a informação disponibilizada pela ANA, consultada pela agência Lusa às 17:30, foram canceladas 43 chegadas e 42 partidas.

Algumas ligações chegaram a acontecer, mas divergiram, e outras foram canceladas previamente pelas companhias aéreas.

Desde a manhã desta segunda-feira, aterraram no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo 10 aviões e partiram 13 aeronaves.

A ANA alerta que “as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias”, pedindo aos passageiros que contactem a companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira está a ser afetada pela depressão Regina, que se centrará na terça-feira na zona leste da ilha e que na quarta-feira se deslocará gradualmente para sudeste.

Na terça-feira, o vento irá intensificar-se, soprando de norte/noroeste, com rajadas até 95 quilómetros/hora (km/h), ou até 120 km/h nas terras altas da ilha, diminuindo gradualmente de intensidade a partir da manhã de quarta-feira.

Espera-se também a ocorrência de aguaceiros que serão ocasionalmente de granizo, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que serão de neve acima dos 1.500 metros de altitude na terça-feira.

Devido a esta situação, já foram emitidos avisos laranja de rajada e de agitação marítima e amarelo de neve, que irão ser atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o seu acompanhamento.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo (o menos grave) sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Temas: Madeira Mau tempo Aviões Aeroporto da Madeira Regina

Meteorologia

Mais de 80 voos cancelados no Aeroporto da Madeira devido à passagem da depressão Regina

Há 1h e 42min

Mini tornado causa estragos em estufas no concelho açoriano de Vila Franca do Campo

Hoje às 12:51

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

Ontem às 20:03
02:29

"O município de Ferreira do Zêzere ainda não recebeu qualquer verba" após as tempestades

27 fev, 22:56
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

Ontem às 20:03

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

Ontem às 16:58

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

Ontem às 09:00

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

Ontem às 20:53

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

Ontem às 13:18

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

Ontem às 18:33

No meio de uma purga de oficiais, CIA lança vídeo a convidar militares chineses a ajudar os EUA

Ontem às 17:00

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

Hoje às 13:25

Três caças norte-americanos abatidos por engano pelo Kuwait durante operação contra o Irão

Hoje às 07:52

O que se sabe sobre o ataque com mísseis do Irão a território europeu (que envolve o 2.º maior exército da NATO)

Ontem às 12:35

A China é a superpotência das energias limpas, mas há outro país à perna e a avançar ainda mais depressa

Ontem às 12:00

Há redes chinesas que controlam toda a cadeia de fraude ao IVA na UE

Hoje às 06:06