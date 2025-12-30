Depressão Francis: Madeira sob aviso laranja no primeiro dia do ano

Agência Lusa , MP
30 dez 2025, 18:06

Arquipélago vai ser atingido por ventos fortes, trovoada e agitação marítima

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso laranja na quinta-feira devido à previsão de chuva por vezes forte, que poderá ser ocasionalmente sob a forma de granizo, segundo o IPMA.

Além da chuva, o arquipélago vai estar sujeito a vento forte, trovoada e agitação marítima, tendo o Serviço de Proteção Civil da Madeira emitido esta terça-feira um alerta à população e com recomendações.

O aviso laranja para a costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira vai estar em vigor entre as 00:00 e as 09:00 do primeiro dia do ano.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso laranja para as regiões montanhosas da ilha da Madeira por causa do vento forte com rajadas até 115 quilómetros por hora (km/h).

Todo o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo entre as 18:00 de quarta-feira e as 00:00 de quinta-feira devido à chuva por vezes forte persistente, até às 09:00 de quinta-feira devido ao vento forte.

Foi também emitido entre as 00:00 e as 12:00 de quinta-feira aviso amarelo para o arquipélago por causa da previsão de trovoadas frequentes e dispersas.

O IPMA colocou igualmente a costa sul da ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de sudoeste com 4 metros entre as 00:00 e as 09:00 de quinta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O estado do tempo no primeiro dia do ano vai ser afetado pela depressão Francis, que vai causar chuva, vento e ondulação fortes em Portugal continente e com mais intensidade na Madeira, segundo o IPMA, que admite a hipótese de elevar para vermelho, o mais grave, o aviso por causa da precipitação.

O agravamento do estado do tempo levou o Serviço de Proteção Civil da Madeira a alertar a população e recomendar medidas preventivas.

Em comunicado, a proteção civil alerta para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, com eventual afetação das infraestruturas de comunicações e energia, piso rodoviário escorregadio, possível formação de lençóis de água e ocorrência de inundações urbanas e galgamentos costeiros

Alerta igualmente para a possibilidade de arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, bem como o desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, devido a episódios de vento forte, podendo provocar acidentes com veículos em circulação ou com transeuntes na via pública.

A proteção civil da Madeira aconselha a população a adotar comportamentos adequados, garantir a desobstrução dos sistemas de drenagem pluvial, assegurar a fixação adequada de estruturas soltas, como andaimes, placards e estruturas suspensas, evitar deslocamentos desnecessários

Aconselha ainda a população a não circular por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas, ter especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras, adotar uma condução defensiva e evitar a travessia de zonas inundadas,

