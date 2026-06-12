Homem baleado pela PSP após ameaçar pessoas em Machico, na Madeira

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As circunstâncias da ocorrência estão agora a ser investigadas pelas entidades competentes

Um homem de 32 anos foi baleado pela Polícia de Segurança Pública na noite desta quinta-feira, no estacionamento do supermercado, em Machico, após ameaçar várias pessoas com uma arma branca.

Um agente policial que se encontrava de serviço foi alertado por transeuntes para a presença de um suspeito que estaria a intimidar e ameaçar pessoas no local.

Ao deslocar-se para o estacionamento, o polícia confrontou o suspeito, tendo sido necessário recorrer à arma de fogo que lhe estava distribuída. O agente efetuou disparos na direção do homem, atingindo-o em ambas as pernas e na região abdominal.

O suspeito foi de imediato detido pelas autoridades e posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde recebeu assistência médica e permanece sob observação.

As circunstâncias da ocorrência estão agora a ser investigadas pelas entidades competentes.