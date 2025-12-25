Governo da Madeira pede intervenção do primeiro-ministro para garantir abastecimento no arquipélago

25 dez 2025, 21:38

em Leixões, associado à entrada em vigor de um novo sistema informático, pode provocar falhas no abastecimento à Madeira e aos Açores, e pediu ao primeiro-ministro uma solução “urgente” até sexta-feira de manhã, 26 de dezembro

O executivo madeirense pediu esta quinta-feira ao primeiro-ministro que seja encontrada uma solução urgente para desbloquear o despacho e a entrada de carga nos navios no porto de Leixões, alertando que pode estar em causa uma rutura na cadeia de abastecimento.

Numa nota enviada às redações, a Secretaria Regional da Economia indica que a tutela e o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, realçam que “pode estar em causa uma rutura na cadeia de abastecimento aos arquipélagos portugueses nesta altura crítica de fim de ano”.

Citado no comunicado, Albuquerque refere que “a situação inacreditável no Porto de Leixões está a causar ruturas graves nas cadeias de abastecimento à região”, apontando “uma situação gravíssima e inaceitável nunca vivida na Madeira”.

O chefe do executivo regional diz ser “necessário o governo nacional intervir sem demoras, pois esta situação está a gerar um problema gravíssimo para a população”.

Na mensagem enviada a Luís Montenegro, os governantes madeirenses alertam para o impacto negativo da entrada em vigor do novo sistema informático que está a bloquear o desalfandegamento de mercadorias e vincam que “se a situação não ficar resolvida até amanhã, dia 26, de manhã, haverá problemas graves no transporte de mercadorias para a Madeira e para os Açores”, lê-se no mesmo comunicado.

O secretário da Economia, José Manuel Rodrigues, solicita que seja dada “prioridade aos navios que atracam em Leixões e Lisboa para carregar contentores para as regiões”, para que as empresas e as famílias não fiquem penalizadas nesta quadra festiva.

“Caso contrário o fim de ano na Madeira pode ser prejudicado pela ausência da mercadoria que estava prevista chegar na próxima semana”, é reforçado no comunicado.