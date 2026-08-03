Acidente rodoviário provoca um morto e dois feridos na Madeira

Há 1h e 10min

O desastre ocorreu na Via Rápida, no sentido Santa Cruz - Funchal

Um acidente rodoviário na Madeira provocou esta segunda-feira um morto e dois feridos, indicou fonte dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Em declarações à agência Lusa, fonte dos bombeiros disse que o alerta para o sinistro, uma colisão entre duas viaturas, foi recebido às 19:00.

Duas pessoas ficaram feridas e um óbito foi declarado no local, para onde foram deslocadas três ambulâncias, dois veículos de apoio e 14 elementos.

O acidente ocorreu na Via Rápida, no sentido Santa Cruz - Funchal.

Os feridos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, indicou a mesma fonte.