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Detido suspeito de tentar matar dois jovens em Macedo de Cavaleiros

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 44min
Preso
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Durante uma discussão, o suspeito terá empunhado uma arma branca, do tipo navalha, desferindo golpes nas costas de dois homens, com 21 e 22 anos, atingindo-os na região lombar

A Polícia Judiciária deteve um jovem, de 24 anos, suspeito de tentar matar domingo, em Macedo de Cavaleiros, outros dois jovens, revelou aquela força policial.

Segundo a mesma fonte, numa discussão, que aconteceu na madrugada de domingo, entre dois grupos, um composto por residentes de Macedo de Cavaleiros e outro de Mirandela, "o suspeito terá empunhado uma arma branca, do tipo navalha, desferindo golpes nas costas de dois homens, com 21 e 22 anos, atingindo-os na região lombar". 

"As vítimas sofreram lesões suscetíveis de colocar em perigo a respetiva vida, o que não se verificou em virtude da pronta assistência médica que lhes foi prestada", referiu a Polícia Judiciária.

O detido, fortemente indiciado de dois crimes de homicídio na forma tentada, vai ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coação. 

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Temas: Macedo de Cavaleiros Homicidio
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