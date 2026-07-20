Tentou matar homem em plena rua com um copo de vidro. Foi detido pela PJ

Há 1h e 10min

Homem detido em Macedo de Cavaleiros por suspeita de tentar matar outro

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária na aldeia de Chacim, em Macedo de Cavaleiros, por suspeita de tentar matar outro no domingo, na via pública, com vários golpes no pescoço, revelou esta força de segurança.

"O suspeito, e ao que tudo indica por uma dívida, surpreendeu a vítima que se encontrava na via pública. Munido de um copo de vidro, que partiu intencionalmente, desferiu-lhe vários golpes na zona do pescoço, colocando-se de imediato em fuga", disse a PJ, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

A vítima teve de ser assistida pelo INEM e levada para o hospital, onde foi sujeita a cirurgia devido aos ferimentos, nomeadamente uma laceração longitudinal da veia jugular.

O detido está fortemente indiciado da autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Vai ser presente a primeiro interrogatório para conhecer as medidas de coação.