Polícia de Macau nega estar a recusar vistos de trabalho a artistas japoneses

Há 38 min

PSP diz que o processo dos artistas japoneses nunca chegou à sua alçada

A Polícia de Segurança Pública de Macau (PSP) negou estar a recusar vistos a artistas japoneses, afirmando que “não recebeu qualquer pedido” oficial, após o cancelamento de um festival de música na região chinesa.

Em 28 de janeiro, a emissora sul-coreana MBC, que estava a organizar o ‘Show! Music Core in Macau’, um festival de música da Coreia do Sul, que incluía bandas que integram artistas japoneses, cancelou o evento.

O festival estava marcado para 07 e 08 de fevereiro, no Local de Espetáculos ao Ar Livre, na zona do Cotai, criado pelo Governo local.

A MBC não deu qualquer explicação para a decisão, dizendo apenas que foi tomada "após uma análise completa das circunstâncias locais e das condições logísticas gerais".

Ainda antes do anúncio oficial por parte da MBC, a imprensa da Coreia do Sul já tinha avançado com o possível cancelamento devido à alegada dificuldade dos artistas japoneses em obter vistos para atuar em Macau.

Em resposta às questões colocadas pela Lusa, a polícia esclareceu que o processo dos artistas japoneses nunca chegou à sua alçada.

“Este serviço não recebeu qualquer pedido ou consulta por parte da entidade competente”, a Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), na resposta emitida pela PSP à Lusa.

Nos termos da lei, explicam as autoridades, as entidades patronais que pretendam contratar trabalhadores sem estatuto de residente para funções em Macau, incluindo pessoal para espetáculos, “devem apresentar, em primeiro lugar”, um pedido de autorização de trabalho à DSAL.

“Caso o pedido seja autorizado, a entidade patronal deve posteriormente solicitar ao Corpo de Polícia de Segurança Pública a emissão de título de residência para o trabalhador não residente, conferindo-lhe o estatuto de trabalhador não residente. O não residente só pode iniciar o exercício de funções em Macau após a emissão desse título de residência”, acrescenta.

A Lusa pediu, em 26 de janeiro, esclarecimentos junto da DSAL e Instituto Cultural (IC) de Macau para os Assuntos Laborais, mas até agora, não obteve qualquer resposta.

Em 07 e 08 de fevereiro, o grupo masculino sul-coreano Riize atuou na cidade sem um dos seus membros, o cantor japonês Shotaro, devido a "circunstâncias imprevisíveis", disse a organização dos dois concertos, a empresa IME Macau.

Em 12 de dezembro, a presidente do IC negou qualquer interferência no cancelamento de concertos com artistas japoneses marcados para a região e garantiu que se trata apenas de decisões comerciais dos organizadores.

"É normal ter ajustamentos sobre concertos ou diferentes eventos. Situações de cancelamento por força maior, é algo corrente", disse Leong Wai Man, numa conferência de imprensa..

Questionada pela Lusa sobre se havia indicações do Governo para a não realização de eventos culturais com artistas do Japão, Leong Wai Man garantiu que "esta é uma questão do setor comercial, é uma decisão do organizador".

Em dezembro, tinham sido cancelados espetáculos com artistas japoneses em pelo menos três diferentes hotéis-casinos de Macau.

Em novembro, a primeira-ministra do Japão falou no parlamento nipónico sobre uma eventual intervenção militar japonesa num conflito entre a China continental e Taiwan.

Sanae Takaichi afirmou que, se uma situação de emergência em Taiwan implicasse "o envio de navios de guerra e o recurso à força, isso poderia constituir uma ameaça à sobrevivência do Japão".

Dias depois, Pequim desaconselhou deslocações ao Japão, exemplo seguido mais tarde pelas regiões semiautónomas de Macau e Hong Kong.