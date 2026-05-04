Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Fogos de 2017. Famílias ainda sem casa ponderam avançar para tribunal europeu

CNN Portugal
Há 1h e 27min
Reconstrução das casas destruídas pelos incêndios

REVISTA DE IMPRENSA | Duas famílias já manifestaram intenção de seguir para a justiça europeia

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Oito anos após os incêndios de outubro de 2017, cerca de 20 famílias da Região Centro continuam sem ver reconstruídas as casas de primeira habitação destruídas pelas chamas, avança o Jornal de Notícias. A denúncia é feita pelo MAAVIM, que admite avançar contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos caso se esgotem todas as vias nacionais.

Segundo o movimento, há processos em que as obras chegaram a ser adjudicadas e pagas, com fiscalização contratada, mas nunca saíram do papel. Ao longo dos anos, vários casos foram resolvidos ou excluídos por falta de requisitos, mas persistem situações consideradas mais graves, marcadas por atrasos e indefinições.

Duas famílias já manifestaram intenção de seguir para a justiça europeia. Entre os lesados, acumulam-se relatos de injustiça e abandono, num processo que envolveu milhões de euros públicos.

Dados oficiais indicam que, dos 1340 pedidos recebidos, 849 foram enquadrados no programa de apoio à recuperação de habitação permanente, sendo que permanecem processos em diferentes fases, incluindo ações administrativas em vários municípios.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades garantem esforços para concluir os casos pendentes em 2026, mas mantêm que, sem alterações legislativas, os processos já decididos não serão reavaliados.

Temas: MAAVIM TEDH Pedrógão Grande 2017
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Número de praias com Qualidade de Ouro sobe para 434

Há 4 min

Incêndio em habitação em Coimbra provoca pelo menos um ferido

Há 6 min

Fogos de 2017. Famílias ainda sem casa ponderam avançar para tribunal europeu

Há 1h e 27min

Aumento de 40% nas mortes na estrada leva Governo a reforçar fiscalização e apostar em tecnologia

Há 1h e 34min
Mais País

Mais Lidas

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

2 mai, 13:24

Britânica conquista o direito a receber contraceção permanente pago pelo NHS

2 mai, 17:04

Brian May impedido de plantar narcisos por motivos de segurança

2 mai, 20:36

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

Ontem às 12:01

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Floresta: Portugal vai buscar insetos ao outro lado do mundo para salvar 3.000 milhões de euros por ano de exportações

2 mai, 14:21

Navio de guerra dos EUA fica "indefeso, cego e imóvel" durante várias horas no Indo-Pacífico

2 mai, 18:45

"Parece semiapocalíptico": o que um centro comercial quase vazio em Moscovo revela sobre a economia russa

2 mai, 19:35

A Voyager 1 tem pouco tempo restante no espaço interestelar. Uma ambiciosa solução "Big Bang" pode salvá-la

2 mai, 16:00

Dois militares norte-americanos desaparecem durante exercício militar em Marrocos

Ontem às 15:04

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

PSP atacada à pedrada na Feira das Tertúlias em Vila Franca de Xira. Há um polícia hospitalizado

Ontem às 08:57