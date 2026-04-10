Desaparecimento nas Bahamas: filha de Lynette quer respostas após detenção do padrasto

Há 1h e 39min

A família de uma mulher desaparecida no mar nas Bahamas exige respostas após a detenção do marido, cuja versão dos acontecimentos levanta dúvidas e está sob investigação

Enquanto os investigadores procuram respostas sobre o desaparecimento de uma mulher norte-americana nas Bahamas, cujo marido diz ter caído ao mar enquanto viajavam num pequeno bote, a família está a partilhar informações sobre a relação do casal e a tentar perceber o que aconteceu.

“Só quero saber a verdade. Não quero que ele tenha problemas. Só espero que isto tenha sido um acidente estranho, mas não quero que seja simplesmente varrido para debaixo do tapete”, disse Karli Aylesworth à CNN esta quinta-feira, referindo-se à detenção do padrasto, Brian Hooker, no âmbito do caso.

Brian Hooker foi detido na quarta-feira pela Polícia Real das Bahamas, dias depois de ter dito às autoridades que a mulher, Lynette Hooker, de 55 anos, caiu à água em condições marítimas difíceis.

Brian Hooker não foi acusado formalmente. O seu advogado afirma que ele “nega categoricamente e de forma inequívoca qualquer irregularidade”.

Brian Hooker foi considerado suspeito e detido “para interrogatório adicional com base em alguns indícios que temos”, revelou à Reuters o subcomissário da Polícia Real das Bahamas, Advardo Dames. O advogado de Brian Hooker, Terrel Butler, afirmou na quinta-feira que o cliente “até agora foi interrogado como testemunha”, acrescentando: “Tem estado a colaborar com a polícia.”

Num comunicado na sexta-feira, Butler disse que o cliente “parece completamente devastado e profundamente angustiado”, e que o trauma do desaparecimento da mulher e da sua detenção como suspeito o deixou num “estado extremamente frágil”.

Eis o que se sabe sobre o casal do Michigan à medida que a investigação se intensifica.

“Como é que simplesmente perdes a minha mãe?”

Aylesworth disse à CNN que o padrasto a informou do incidente numa chamada telefónica perturbadora horas depois de ter reportado o desaparecimento da mãe, e que o relato levantou imediatamente dúvidas.

“Ligou-me no domingo à noite por volta das 20h00–20h30 e disse… de forma muito direta: ‘A tua mãe está desaparecida. Não sabemos onde está. Está desaparecida desde ontem à noite, mas vamos aí em breve para te ver.’”

Aylesworth disse que sentiu que “foi como se tivesse largado uma bomba”, e depois ele continuou a falar antes de terminar subitamente a chamada.

“Fiquei tipo: ‘Ok… o quê?’”, disse. “Como é que simplesmente perdes a minha mãe?”

A jovem de 28 anos contou que, após a chamada, se questionou: “Porque é que ele não lançou âncora e a procurou? Porque é que remou na direção oposta?”

“Se a minha cara-metade caísse à água, eu entrava em pânico e ia atrás dela, não dizia apenas ‘adeus’. Ficaria no meio do oceano contigo, pelo menos estaríamos vivos e juntos.”

Esta imagem mostra Karli Aylesworth durante uma entrevista em vídeo. CNN

Aylesworth disse à CNN: “Não quero que nada de mal lhe aconteça. Não quero que nada de mal aconteça à minha mãe, mas só quero respostas.”

Darlene Hamlett, mãe de Lynette Hooker, disse também que tem “muitas perguntas sem resposta”, acrescentando, em declarações à Associated Press, que ficou “contente por saber” da detenção, mas que procura mais informações.

“A nossa família cresceu junto à água e a Lynette passou toda a vida perto de lagos, em barcos, a velejar e a nadar”, referiu Hamlett. “Seria um milagre se (ela fosse encontrada), mas continuo a acreditar nisso.”

Hamlett obteve um passaporte urgente para poder viajar em breve para as Bahamas, segundo a AP.

Filha descreve casamento por vezes turbulento

Brian e Lynette Hooker estavam casados há cerca de 25 anos e eram navegadores experientes, contou a família à CNN. Nos últimos anos, o casal do Michigan documentou as suas viagens nas redes sociais. Estavam a navegar nas Bahamas no seu iate, “Soulmate”, quando a mulher desapareceu.

Embora se preocupassem um com o outro, disse Aylesworth, o casamento era turbulento e, por vezes, tornou-se violento.

A filha revelou que a mãe lhe tinha confidenciado anteriormente que Brian Hooker a tinha estrangulado.

A CNN não conseguiu confirmar de forma independente esse incidente junto das autoridades. Num comunicado inicial, Butler, advogado de Brian Hooker, disse que o cliente nega “as alegações recentemente feitas por Karli Aylesworth”. Butler recusou comentar mais sobre as alegações quando contactado novamente.

A CNN tentou contactar familiares e amigos de Brian Hooker para obter mais informações sobre o casal.

O que disse o marido

Brian Hooker disse aos investigadores que a mulher caiu de um bote de cerca de 2,4 metros perto de Elbow Cay na noite de sábado, quando regressavam ao iate, em condições de vento forte e mar agitado ao largo das ilhas Abaco, segundo as autoridades.

“Correntes fortes arrastaram-na posteriormente”, e “ele perdeu-a de vista”, disseram as autoridades, citando o relato de Hooker. O bote perdeu potência porque Lynette tinha o dispositivo de segurança do motor no momento em que caiu à água, disse o marido às autoridades.

Foi então que Hooker disse ter tentado remar até à costa, acrescentando que viu a mulher pela última vez a nadar em direção à costa enquanto o bote se afastava, e chegou a terra perto de Marsh Harbour horas depois, disse à CNN Richard Cook, responsável da Corpo de Bombeiros Voluntários e de Salvamento de Hope Town.

Lynette Hooker, à esquerda, e Brian Hooker. Lynette Hooker/Facebook

Antes de ser detido, Brian Hooker divulgou uma declaração descrevendo o incidente como um acidente.

“Estou devastado com o recente acidente de barco em mar imprevisível e ventos fortes que fez com que a minha querida Lynette caísse do nosso pequeno bote”, escreveu. “Apesar de tentativas desesperadas de chegar até ela, o vento e as correntes afastaram-nos cada vez mais. Continuamos à sua procura e esse é o meu único foco.”

Brian Hooker deu uma versão semelhante a um amigo através do Facebook Messenger nos primeiros dias das buscas.

Em mensagens partilhadas por Daniel Danforth com a CNN, Brian Hooker descreveu a mulher a cair “do bote em mar agitado no caminho de regresso ao veleiro”.

“O vento afastou-me dela e ela nadou em direção ao veleiro e perdemo-nos de vista muito rapidamente porque já era quase pôr do sol”, escreveu Brian Hooker numa mensagem enviada a Danforth na segunda-feira.

Hooker disse ainda que remou durante horas antes de chegar à costa e pedir ajuda.

“A nossa família está a viver um inferno neste momento”, escreveu Brian Hooker depois do amigo se ter oferecido as suas orações, acrescentando que tencionava continuar a ajudar nos esforços de busca.

Os esforços de busca foram interrompidos depois de Hooker ter sido detido na quarta-feira pelas autoridades.

Durante uma busca policial ao iate “Soulmate”, nessa noite, Hooker perdeu o equilíbrio enquanto estava algemado e caiu à água em condições que o advogado descreveu como “mar agitado e perigoso”, afirmou Butler num comunicado. Hooker engoliu muita água antes de o colete salva-vidas o puxar para cima e a polícia o resgatar. Segundo o advogado, Hooker lesionou o joelho na queda.

Buscas transformam-se em operação de recuperação

As autoridades lançaram uma operação de busca de grande escala após Lynette Hooker ter sido dada como desaparecida na madrugada de domingo, com a Polícia Real das Bahamas, a Força de Defesa das Bahamas e os bombeiros voluntários de Hope Town a realizarem buscas por mar e em terra nas imediações de Elbow Cay.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos também participou na operação, com meios aéreos, segundo um porta-voz.

Após vários dias sem qualquer sinal da mulher, as autoridades confirmaram na terça-feira que a operação deixou de ser de resgate para passar a uma missão de recuperação.

Na quarta-feira, a Guarda Costeira norte-americana anunciou a abertura de uma investigação criminal ao caso. No mesmo dia, Karli Aylesworth foi ouvida durante duas horas, segundo o seu advogado. A CNN solicitou mais informações à Guarda Costeira, incluindo detalhes sobre a jurisdição da investigação nas Bahamas.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou que está ao corrente do desaparecimento de uma cidadã norte-americana na zona de Elbow Cay e que está a prestar assistência consular, em coordenação com as autoridades das Bahamas.

Enquanto os investigadores mantêm silêncio sobre o caso, Aylesworth afirmou que a família espera por respostas, independentemente do que vier a ser apurado.

“Só quero saber o que aconteceu”, disse à CNN.

Chris Boyette, Meridith Edwards e Diego Mendoza contribuíram para esta reportagem.