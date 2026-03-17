Operação “Lúmen”. Quatro detidos em esquema criminoso de iluminações festivas

Henrique Machado
Há 59 min
Luzes de Natal em Lisboa (DR)

Foram efetuadas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em várias zonas do país

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, realizou uma operação policial no âmbito da criminalidade económico-financeira, na qual foram detidas quatro pessoas, suspeitas da autoria dos crimes corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e instalação de iluminações festivas.
 
Os detidos são um administrador e um funcionário de uma empresa privada, uma presidente de associação privada e um funcionário público.

No centro da operação, e das suspeitas de corrupção, está a empresa Castro - conhecida por ter o monopólio do fornecimento de iluminações de Natal para autarquias de norte a sul do país. Entre os detidos, sabe a CNN, estão responsáveis desta empresa
 
Na operação “Lúmen”, foram efetuadas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em várias zonas do país, em entidades e empresas públicas e privadas.
 
A investigação teve a sua origem em denúncia conexa com a pretensa viciação de procedimentos de contratação pública relacionados com o fornecimento e instalação de iluminações festivas, utilizadas nas épocas de Natal e na celebração de diversas festividades.
 
As diligências realizadas revelaram a existência de um esquema criminoso, de caráter organizado e sistémico, tendente à viciação de procedimentos de contratação pública.
 
Mediante a obtenção ilegal de informação privilegiada a troco de contrapartidas de cariz financeiro atribuídas a elementos de entidades adjudicantes, em subversão das regras da transparência, igualdade e concorrência do mercado, eram garantidas adjudicações à empresa visada em valores que ascendem a 8 milhões de euros. 
 
Nesta operação participaram um magistrado judicial, um magistrado do DIAP Regional do Porto, 120 investigadores criminais e ainda peritos informáticos, peritos financeiros e seguranças de diversas unidades da Polícia Judiciária.
 
Os detidos vão ser presentes às competentes autoridades judiciárias no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
 
O inquérito é titulado pelo DIAP Regional do Porto.

Temas: Lúmen Crime Concursos Negócios Câmaras

Crime e Justiça

Operação “Lúmen”. Quatro detidos em esquema criminoso de iluminações festivas

Há 59 min

José Sócrates tem um novo advogado oficioso... e desta vez é diferente

Há 1h e 27min

Entidade para a Transparência aguarda pelo Constitucional para divulgar clientes da Spinumviva

Há 1h e 46min

PJ abriu quase 1400 inquéritos por extorsão sexual em dois anos

Hoje às 07:16
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália

Ontem às 17:27

Alemanha, Reino Unido, Itália, Grécia, Japão não cedem à ameaça de Trump: "O Estreito de Ormuz não será uma missão da NATO"

Ontem às 13:23

Milhões de descendentes de italianos podem perder acesso à cidadania

Ontem às 09:51

Fraude nos refeitórios dos hospitais. Dirigente nomeado para gerir dinheiro do SNS apanhado na rede que lesou o Estado em mais de um milhão de euros

Ontem às 07:00

Da Inglaterra à Austrália: filho recria, passo a passo, a épica viagem de bicicleta feita pelo pai

15 mar, 19:00

Começa já esta terça-feira e dura a semana toda: vem aí uma nova depressão com muita chuva, vento e trovoada

Ontem às 21:45

"Leis laborais não são sequer o aspeto principal". O Governo quer mexer no trabalho, mas o novo pacote vem mesmo melhorar a nossa produtividade?

Ontem às 08:00

Este casal tentou comprar um iate de luxo e acabou com um barco cheio de mofo. Agora, é a sua casa flutuante

15 mar, 17:00

Homens armados tentaram raptar criança de 20 meses em Lisboa

Ontem às 21:27

Estudo financiado pela UE deteta em auscultadores substâncias químicas que perturbam o sistema hormonal

Ontem às 12:30

Duas cidades portuguesas entre as 50 melhores do mundo em 2026, segundo a Time Out

15 mar, 10:44

Apagão total: rede elétrica colapsa em Cuba e deixa mais de 10 milhões sem eletricidade

Ontem às 18:38