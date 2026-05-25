Lula faz primeira sessão de radioterapia depois de remover lesão na cabeça

Há 1h e 3min

Segundo boletim divulgado pelo Hospital Sírio Libanês, o tratamento é preventivo, depois de o presidente brasileiro ter passado, em abril, por procedimento de retirada de lesão basocelular no couro cabeludo

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma sessão de radioterapia preventiva, na manhã desta segunda-feira, após um procedimento para remover uma lesão na cabeça, realizado em abril. A informação foi divulgada pelo Hospital Sírio Libanês.

Segundo apurou a CNN Brasil, ao todo o presidente passará por 15 sessões de radioterapia, que serão feitas ao longo de três semanas.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, após a retirada de uma lesão basocelular no couro cabeludo, a equipe médica optou por um "tratamento complementar com

Cancro de pele

O presidente Lula foi submetido a dois procedimentos médicos no final de abril, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o médico Roberto Kalil, a equipae cuidou de uma lesão de pele na cabeça e realizou uma intervenção no punho do presidente.

A lesão de pele na cabeça foi identificada como um tumor basocelular, considerado o tipo mais comum de câncer de pele. "É o tumorzinho de pele mais comum. A gente tira vários no dia a dia do consultório dermatológico", explicou a médica Cristina Abdalla.

Segundo os especialistas, esse tipo de lesão está relacionado com a exposição crónica ao sol e não apresenta maiores implicações para a saúde do paciente. O tratamento consistiu na remoção da lesão, procedimento considerado simples e rotineiro na prática médica.

Os médicos recomendaram medidas preventivas como o uso de chapéu e filtro solar para proteção contra a exposição solar contínua. Até então, a equipa médica não tinha informado, publicamente, sobre a possibilidade de radioterapia como tratamento para a lesão.